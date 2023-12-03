中國呼吸道疾病蔓延 衛健委：沒發現新病毒

呼吸道疾病在中國爆發，圖為家長帶著孩子在北京一家兒童醫院就診。(美聯社)

近期中國北方多種呼吸道疾病情勢嚴峻，中國國家衛健委2日召開記者會說明疫情 。衛健委發言人米鋒強調，目前流行的急性呼吸道疾病都是由已知病原體引起，且都有相應的成熟治療手段，未發現新病毒或細菌導致的新興傳染病。同時，衛健委也特別點出，面對本輪疫情，要發揮中醫作用。

當前呼吸道疾病疫情嚴峻，米鋒表示，國家衛健委與中醫藥管理局、疾控局持續開展冬季呼吸道疾病監測和研判，對做好醫療資源調劑、優化就醫流程、發揮中醫藥作用等工作進行部署。

米鋒指出，將進一步增加醫療服務供給，中醫醫院、婦幼保健院等各級各類醫療機構兒科門診「應開盡開」，視患者數量增開午間、夜間和周末門診，方便群眾就醫。並做好分級診療，暢通轉診管道，跨科跨院調劑人員，保障醫用物資供應，推廣網路醫療，最大限度地提高接診能力。

中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕提醒，目前流行的呼吸道疾病中，流感、新冠、肺炎球菌感染都有相應類型的疫苗，接種流感疫苗 可以有效減少感染，或能減少發病後的嚴重程度。他並呼籲，尤其是老年人和少年兒童，應積極接種流感疫苗，降低罹病風險。

此輪疫情，中國官方特別強調發揮中醫作用。中醫藥管理局醫政司副司長邢超表示，兒科是中醫優勢專科之一，常見的小兒急性扁桃體炎、黴漿菌 肺炎(或稱支原體肺炎)等呼吸道疾病均是中醫診療特色突出、療效確切的中醫兒科優勢病種。

中國北方入冬以來發生呼吸道疾病流行現象。中國國家衛健委2日表示面對本輪疫情，要發揮中醫作用。圖為青海省西寧市一中醫館工作人員抓藥準備熬製茶湯。(中新社)

北京中醫藥大學東方醫院兒科主任吳力群點出，近年中醫藥相關臨床和實驗研究已證實，「目前較多出現的肺炎黴漿菌抗藥性的病例，利用中醫的辨證施治，可以取得很好的臨床療效」。

吳力群並舉例，對於呼吸道感染的早期，患童主要表現為發燒、流涕、咽痛、咳嗽這樣一些症狀，中醫主要採用「宣肺解表利咽」的治療方法，同時根據兒童的特點，配合相應適宜的中醫外治方法，如穴位推拿和按摩。