哈蜜瓜染菌案例擴及34州 多廠牌水果下架

CDC近日發出警示，已有34州傳出哈蜜瓜爆發沙門氏桿菌，下令回收。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC )日前再度發布食物安全警示，已有34州傳出哈蜜瓜爆發沙門氏桿菌(salmonella)案例，以下廠牌哈蜜瓜產品下令回收，包括完整水果及切片水果：Trufresh、Crown Jewels Produce、Vinyard Fruit and Vegetable Company、CF Dallas、ALDI、Pacific Trellis Fruit。

CDC在1日發聲明指出，某些零售業者販賣的哈蜜瓜貼有Malichita或Rudy字樣的標籤，某些商店則把預先切片的哈蜜瓜放在透明容器或杯子裡供消費者選購。

CDC同時公布流行病學調查報告及實驗室數據指出，遭沙門氏桿菌汙染的哈蜜瓜在這波事件中導致民眾身體不適；加拿大也已針對哈蜜瓜感染事件展開調查，目前已查到多起食用哈蜜瓜之後生病的案例都是同樣的沙門氏桿菌菌株引起。

據CDC統計，截至1日為止，全美34州共計出現117例與哈蜜瓜有關的沙門氏桿菌病例，住院案例有61例，兩件死亡案例。根據媒體報導，兩個死亡案例出現於明尼蘇達州。

CDC表示，通報案例是在今年10月17日至11月10日之間開始出現，但實際上因為食用哈蜜瓜而出現沙門氏桿菌的病例，可能比通報案例來得多。

CDC在聲明中說，最新出現的病例可能還沒通報，因為判斷病人是否屬於沙門氏桿菌感染，通常需要三到四周才能確定；實際感染案例可能比通報案例來得高的另一個原因為，許多民眾感染之後並沒有看醫生，也沒有接受沙門氏桿菌檢測 ，有些已自行康復。

Sofia Produce旗下廠商Trufresh上周宣布回收所有10月10日至11月3日之間販賣的Malichita、Rudy品牌完整哈蜜瓜。Crown Jewels Produce廠商11月22日跟進宣布回收，Pacific Trellis Fruit廠商11月24日做出類似的回收宣布。

CF Dallas表示配合Sofia Produce行動，自願回收切片哈蜜瓜。