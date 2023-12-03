賀錦麗COP28宣布 美國將捐助綠色氣候基金30億美元

副總統賀錦麗2日在杜拜的聯合國COP28氣候峰會上代表美國捐30億元到綠能基金。(美聯社)

副總統賀錦麗 2日在杜拜舉行的聯合國 氣候峰會上表示，美國將捐助綠色氣候基金30億美元，這是自2014年以來美國首度承諾捐助該基金。

美聯社報導，賀錦麗(Kamala Harris)副總統在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議(COP28)峰會上說：「今天，我們正在透過行動展示世界如何能夠且必須因應這場危機。」

這筆新資金必須得到國會批准，將用在2010年成立的綠色氣候基金(GCF)。

美國上一次捐款給用在開發中國家的綠色氣候基金，是在前總統歐巴馬執政期間，他在2014年承諾捐助30億美元。

拜登總統派賀錦麗代他參加COP28，其他代表團成員還包括氣候特使柯瑞(John Kerry)和數十名高級官員。

綠色氣候基金這個世界上最大的氣候基金，為開發中國家的適應和減緩方案提供補助和貸款，如巴基斯坦的太陽能電池板或海地的洪水管理。

在美國宣布捐助之前，綠色氣候基金已獲得135億美元的認捐。

路透報導，已有逾200億美元捐款的綠色氣候基金是專門支持開發中國家氣候行動的最大國際基金。

綠色氣候基金倡議者10月曾表示，當時的第二輪增資使他們獲得約93億美元的資金承諾，以在2024年至2027年間將資金投入計畫，協助易受氣候影響的脆弱國家。

即便如此，開發中國家到2030年每年需要約2500億美元來適應全球氣溫上升，而目前為止的資金承諾僅占其中一小部分。除了支持氣候調適，綠色氣候基金也對協助各國進行潔淨能源轉型的計畫提供融資。

富裕國家未能履行幫助開發中國家因應氣候變遷 的財政承諾，加劇了氣候談判的緊張和不信任。

對氣候變遷責任最小的開發中國家正在尋求較富裕的污染國家支持，以適應極端氣候帶來的日益嚴重和昂貴的後果，並過渡到更清潔的能源來源。