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綠能7年增至3倍 COP28重大承諾 逾110國支持

編譯湯淑君／綜合報導
逾110國在聯合國氣候峰會上承諾，將在2030年之前，把全球再生能源裝置容量提高到目前水準的三倍。（路透）
逾110國在聯合國氣候峰會上承諾，將在2030年之前，把全球再生能源裝置容量提高到目前水準的三倍。（路透）

逾110國2日在聯合國氣候峰會上同意一項重大承諾，將在2030年之前，把全球再生能源裝置容量提高到目前水準的三倍，一些國家更推動將此承諾定調為本屆氣候峰會最終敲定的全球協議。

路透報導，在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)上，歐盟、美國與COP28主辦國阿拉伯聯合大公國鼓吹各國共襄盛舉，支持以這項承諾作為2020年代大幅降低溫室氣體排放的一條途徑，以防氣候變遷惡化。官員透露，南非、越南、澳洲、日本、加拿大、智利和巴貝多等國，都已允諾支持。

歐盟執委會主席范德賴恩在COP28峰會上致詞時說：「已有超過110國加入。我呼籲大家，全體一致把這些目標納入最終的COP決定。」

但此協議要拍板定案為聯合國氣候峰會最終決定，需將近200個與會國達成共識。中國和印度雖簽字支持在2030年之前將全球再生能源增至三倍，但這兩大新興市場國家尚未明確表態力挺完整的承諾——除大幅提高乾淨能源外，也包含減少使用化石燃料。

各國政府與企業能否動員達成目標所需的巨大投資，是另一大疑問。

華盛頓郵報1日報導，主辦國阿聯已成立300億美元基金，投資潔淨能源與其他全球氣候計畫。

歐盟、美國和阿聯皆倡導支持增加再生能源的承諾，認為此舉有助各國從化石燃料轉型。但路透2日報導，各國政府和企業是否將提倡實現該目標所需的龐大投資，仍是未解問題。

2日還有美、英、法、日本、南韓等超過20國簽署一項宣言，目標在2050年前將核能發電的裝置容量增至三倍。

美國總統氣候特使柯瑞說，若不興建新的反應爐，全球無法達到2050年淨零碳排目標。柯瑞還說，並非主張核能絕對可以用來替代一切能源，但2050年的淨零目標勢必要有核能參與，與碳捕捉、利用和封存等方式一併推行。

目前全球核能發電容量共370GW(百萬瓩)，營運反應爐的有31國，核電容量要增為三倍將需要取得大量新的許可和融資。該份宣言也呼籲各國採取行動促進對核電的投資。中國、俄羅斯等核子大國則未簽署宣言。

總部在美國奧克蘭的國際環保組織350.org提醒，日本2011年福島核災已凸顯核能危險性，而且核電比再生能源需更久時間才能投入營運，雖樂見拜登政府有意投資化石燃料的替代選項，但世人已無暇浪費在核能上。

多年來全球已積極部署太陽能、風電等再生能源，但礙於成本升高、勞力短缺以及供應鏈問題，近幾個月來多項綠能開發計畫遭延宕甚至取消，導致沃旭(Orsted)等開發商因減記資產招致巨額虧損。

參與COP28的國家必須決定，同不同意逐步「分階段淘汰」全球化石燃料消費。燃燒煤炭、石油與天然氣發電，是氣候暖化主要成因。

 

投資 氣候峰會 歐盟

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