重演阿拉法特命運？美國、以色列擬將哈瑪斯戰士驅離加薩

以色列揚言要追剿所有的哈瑪斯領袖，令好戰團體不再威脅以國人民。圖為哈瑪斯民兵。（路透）

以哈之間戰火1日恢復，但以色列 和美國已在研議縮短戰爭的方式，可能重演1982年允許巴勒斯坦解放組織領袖阿拉法特率領1萬1000名戰士離開貝魯特的歷史，讓戰士離開加薩 ，永絕哈瑪斯 這個後患。

1982年，以色列軍隊結束包圍黎巴嫩首都，讓巴勒斯坦戰鬥人員撤離的協議，是美國居中調解出來的；如今，如何處理哈瑪斯數千戰鬥人員一事，美國官員也加入討論。

根據華爾街日報獲悉以色列智庫提出的方案，戰後的加薩必須是「沒有哈瑪斯的安全區」，由沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國支持的新加薩政府治理。

為了達此目的，以色列和美國研議讓哈瑪斯戰士及眷屬「退場」方案，否則不但無法盡快結束戰爭，更遑論重建加薩。

不過，以、美、阿拉伯國家之間對戰後誰來統理加薩、誰來維護200萬加薩人民的安全等問題，目前還沒有共識；美、以之間對約旦河西岸的巴勒斯坦政府屆時該有何角色也還爭論未休。美國和以色列討論了強迫低階戰鬥人員遠離加薩，讓這些美國眼中的恐怖分子不再為患，但對如何處理哈瑪斯戰士與眷屬還沒有定論。

以色列估計，10月7日哈瑪斯突襲以色列之前，在加薩有3萬戰鬥人員。以色列軍方估計，目前為止已剿滅好幾千名哈瑪斯民兵，其餘如何處理？貝魯特模式於是浮現。

以色列當年包圍、轟炸貝魯特長達兩個月，目的是要困死巴解組織，最後由美國出面，以色列同意讓阿拉法特帶領1.1萬名巴勒斯坦戰士撤離到突尼西亞。

即使貝魯特模式在加薩重演，但以色列不願放過加薩領導人辛瓦爾(Yahya Sinwar)和軍事指揮戴夫(Mohammed Deif)），因為突襲以色列，造成1200軍民死傷的行動，就是他們策畫的。即使這兩人死了，基層戰士肯不肯流亡，也是問題。