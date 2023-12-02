我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

重演阿拉法特命運？美國、以色列擬將哈瑪斯戰士驅離加薩

記者張聲肇／綜合報導
以色列揚言要追剿所有的哈瑪斯領袖，令好戰團體不再威脅以國人民。圖為哈瑪斯民兵。（路透）
以色列揚言要追剿所有的哈瑪斯領袖，令好戰團體不再威脅以國人民。圖為哈瑪斯民兵。（路透）

以哈之間戰火1日恢復，但以色列和美國已在研議縮短戰爭的方式，可能重演1982年允許巴勒斯坦解放組織領袖阿拉法特率領1萬1000名戰士離開貝魯特的歷史，讓戰士離開加薩，永絕哈瑪斯這個後患。

1982年，以色列軍隊結束包圍黎巴嫩首都，讓巴勒斯坦戰鬥人員撤離的協議，是美國居中調解出來的；如今，如何處理哈瑪斯數千戰鬥人員一事，美國官員也加入討論。

根據華爾街日報獲悉以色列智庫提出的方案，戰後的加薩必須是「沒有哈瑪斯的安全區」，由沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國支持的新加薩政府治理。

為了達此目的，以色列和美國研議讓哈瑪斯戰士及眷屬「退場」方案，否則不但無法盡快結束戰爭，更遑論重建加薩。

不過，以、美、阿拉伯國家之間對戰後誰來統理加薩、誰來維護200萬加薩人民的安全等問題，目前還沒有共識；美、以之間對約旦河西岸的巴勒斯坦政府屆時該有何角色也還爭論未休。美國和以色列討論了強迫低階戰鬥人員遠離加薩，讓這些美國眼中的恐怖分子不再為患，但對如何處理哈瑪斯戰士與眷屬還沒有定論。

以色列估計，10月7日哈瑪斯突襲以色列之前，在加薩有3萬戰鬥人員。以色列軍方估計，目前為止已剿滅好幾千名哈瑪斯民兵，其餘如何處理？貝魯特模式於是浮現。

以色列當年包圍、轟炸貝魯特長達兩個月，目的是要困死巴解組織，最後由美國出面，以色列同意讓阿拉法特帶領1.1萬名巴勒斯坦戰士撤離到突尼西亞。

即使貝魯特模式在加薩重演，但以色列不願放過加薩領導人辛瓦爾(Yahya Sinwar)和軍事指揮戴夫(Mohammed Deif)），因為突襲以色列，造成1200軍民死傷的行動，就是他們策畫的。即使這兩人死了，基層戰士肯不肯流亡，也是問題。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

紐時：以色列官員1年前就取得哈瑪斯攻擊計畫 但不當一回事

下一則

以哈戰後 以色列計畫全球追殺哈瑪斯領袖

延伸閱讀

美國務卿布林肯：未能延長停火責任在哈瑪斯

美國務卿布林肯：未能延長停火責任在哈瑪斯
以哈休戰結束 加薩新增178人死亡

以哈休戰結束 加薩新增178人死亡
停火協議到期…以色列重新開戰轟炸加薩 哈瑪斯：已釀百死

停火協議到期…以色列重新開戰轟炸加薩 哈瑪斯：已釀百死
傳布林肯籲改變南加薩戰略 暗示以色列「數月瓦解哈瑪斯」行不通

傳布林肯籲改變南加薩戰略 暗示以色列「數月瓦解哈瑪斯」行不通

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功