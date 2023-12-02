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紐時：以色列官員1年前就取得哈瑪斯攻擊計畫 但不當一回事

編譯潘勛／綜合1日電
紐時報導，在哈瑪斯發動突襲一年前，以色列即收到攻擊計畫的情報，但沒有認真對待。圖為以色列士兵在地道裡作戰。（美聯社）
紐時報導，在哈瑪斯發動突襲一年前，以色列即收到攻擊計畫的情報，但沒有認真對待。圖為以色列士兵在地道裡作戰。（美聯社）

紐約時報1日報導，由文件、電郵及訪談得知，以色列官員一年多之前，便已取得長達40頁的哈瑪斯攻擊計畫，但以國軍方、情報官員認為該攻擊計畫只是空有志氣，對巴勒斯坦激進好戰組織「哈瑪斯」而言太困難，根本難以執行。

以國官員將那40頁文件，取代碼為「耶利哥城牆」(Jericho Wall)。文中逐項列出作戰行動，與10月7日哈瑪斯發動進攻、造成約1200人喪生，完全相同。

紐時審核那份翻譯文件，發現它並未明確設定攻擊日期，但有條不紊描述攻擊行動，旨在壓垮在環繞加薩走廊的以軍設施，拿下以國市鎮，衝進重要的軍事基地，包括一個師的總部。

哈瑪斯遵循該文件藍圖，精準得驚人。文件表示，攻擊伊始先以大批火箭攻擊，用無人機搗毀安全監視器及沿邊界的自動機關槍，槍手們成群搭乘滑翔傘、騎摩托車以及步行，湧入以國境內，這些都在10月7日時發生。

哈瑪斯的計畫，另列有以色列軍隊的地點及規模大小、通訊樞紐等敏感資訊，不禁令人懷疑哈瑪斯是如何搜集到情報，以及以色列軍事建制內，是否有人洩漏情報。

根據很多檔案及訪談官員指出，那份文件在以國軍事及情報高層內部流傳甚廣，但專家判定，文中描述的攻擊規模、野心，以哈瑪斯的戰力根本辦不到。另外，以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)或其他政界高層是否瞧過該文件，也不清楚。

去年取得哈瑪斯文件後不久，以軍加薩師官員表示，哈瑪斯的意圖並不明朗；以軍評估說，「還無法判定這項計畫是否完全獲接受、該如何落實。」

接下來在7月，以軍訊號情報機構「8200單位」一名資深分析員警告說，哈瑪斯正在執行高強度、長達全天的演習訓練，顯然與計畫所勾勒類似。但根據紐時審核的加密電子郵件，加薩師的一名上校對她的顧慮一笑置之。

該分析員在來往的電子郵件中說，「我完全不認為目前光景純為想像」，哈瑪斯的演習訓練完全符合「耶利哥城牆的內容」、「計畫旨在發動戰爭，不光是襲擊村落而已」。

官員們私下承認，軍方若是嚴肅看待分析員的警告，調動可觀的增援力量到南部，以國本可以擊退哈瑪斯的攻擊，甚或預先制止。但恐怖分子由加薩傾巢而入，以軍毫無準備，於是發生以國史上最血腥的一天。

哈瑪斯 加薩 以色列

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