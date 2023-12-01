我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

氣候峰會首日決設「損失和損害基金」 支援遭氣候衝擊國家

編譯盧炯燊／綜合30日電
氣候會議30日在阿拉伯聯合大公國杜拜開幕，主辦國主席賈比爾(右)稱讚首日即通過設立「損失和損害基金」。 （路透）
氣候會議30日在阿拉伯聯合大公國杜拜開幕，主辦國主席賈比爾(右)稱讚首日即通過設立「損失和損害基金」。 （路透）

歷來規模最大的國際氣候峰會「COP28」，30日在阿拉伯聯合大公國杜拜開幕，主辦國主席、國營石油公司執行長賈比爾(Sultan al-Jaber)致開幕詞時，期許本屆會議能獲致具體成果，「帶給世界真正需要的好消息」。

這項來自全球近200個國家及地區約7萬人參加的會議，首日果然不負眾望取得第一個突破，幾乎所有國家最終確定設立「損失和損害基金」(loss and damage fund)，幫助那些因氣候變遷而受損的發展中國家；基金未來四年由世界銀行託管，2024年正式啟動，董事會中會有一名發展中國家代表。

儘管投入的資金較整體預期為小，但賈比爾仍稱讚，「這是歷屆COP會議第一天即通過的第一個決定」，僅第一個小時總金額就超過4.2億元，他強調會繼續努力籌集更多資金。

當中阿拉伯聯合大公國將投入1億元，德國也同樣承諾提供1億元。美國氣候特使凱瑞(John Kerry)說，美國政府正在與國會共努力準備提供1750萬元，又說從各種來源籌集資金的同時，美國還會採取措施應對氣候變遷的影響。

相對不少富裕國家提供1億元，美國被批評做得不足。凱瑞解釋說，挑戰實在太大，任何政府都無法單獨提供融資。

憂思科學家聯盟(UCS)氣候和能源政策主任克萊圖斯(Rachel Cleetus)認為，包括美國在內的富裕國家必須履行責任，在未來幾年為該基金提供大量捐款。

外界也關注中國及印度不僅要大幅減少排放量，還應該為基金提供資金。但是中、印並不同意，認為與英美等發達國家長久的排放歷史相比，兩國的高排放水平是近代發展才出現的現象。

發展中國家在應對氣候變遷所引起的災害，一直存在資金不足的問題，受打擊尤其嚴重，然而工業化國家排放的碳排放量最多，才是始作俑者。

聯合國最新一份報告估計，如果發展中國家要應對氣候變化，每年將需要高達3870億元。

氣候變遷 石油 氣候峰會

上一則

驅逐眾議員桑托斯案 眾院1日投票 恐成史上第6位被逐

下一則

發布聲明悼念季辛吉 拜登：我們看法南轅北轍

延伸閱讀

COP28揭幕 聯合國：化石燃料終須淘汰

COP28揭幕 聯合國：化石燃料終須淘汰
北卡凱瑞慶聖誕開放Santa信箱 小朋友將收到回信

北卡凱瑞慶聖誕開放Santa信箱 小朋友將收到回信
華商入室竊盜案偵破 凱瑞警：無關種族歧視

華商入室竊盜案偵破 凱瑞警：無關種族歧視
北卡凱瑞市中心公園開幕 吸引數千遊客

北卡凱瑞市中心公園開幕 吸引數千遊客

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷