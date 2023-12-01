氣候峰會首日決設「損失和損害基金」 支援遭氣候衝擊國家

氣候會議30日在阿拉伯聯合大公國杜拜開幕，主辦國主席賈比爾(右)稱讚首日即通過設立「損失和損害基金」。 （路透）

歷來規模最大的國際氣候峰會 「COP28」，30日在阿拉伯聯合大公國杜拜開幕，主辦國主席、國營石油 公司執行長賈比爾(Sultan al-Jaber)致開幕詞時，期許本屆會議能獲致具體成果，「帶給世界真正需要的好消息」。

這項來自全球近200個國家及地區約7萬人參加的會議，首日果然不負眾望取得第一個突破，幾乎所有國家最終確定設立「損失和損害基金」(loss and damage fund)，幫助那些因氣候變遷 而受損的發展中國家；基金未來四年由世界銀行託管，2024年正式啟動，董事會中會有一名發展中國家代表。

儘管投入的資金較整體預期為小，但賈比爾仍稱讚，「這是歷屆COP會議第一天即通過的第一個決定」，僅第一個小時總金額就超過4.2億元，他強調會繼續努力籌集更多資金。

當中阿拉伯聯合大公國將投入1億元，德國也同樣承諾提供1億元。美國氣候特使凱瑞(John Kerry)說，美國政府正在與國會共努力準備提供1750萬元，又說從各種來源籌集資金的同時，美國還會採取措施應對氣候變遷的影響。

相對不少富裕國家提供1億元，美國被批評做得不足。凱瑞解釋說，挑戰實在太大，任何政府都無法單獨提供融資。

憂思科學家聯盟(UCS)氣候和能源政策主任克萊圖斯(Rachel Cleetus)認為，包括美國在內的富裕國家必須履行責任，在未來幾年為該基金提供大量捐款。

外界也關注中國及印度不僅要大幅減少排放量，還應該為基金提供資金。但是中、印並不同意，認為與英美等發達國家長久的排放歷史相比，兩國的高排放水平是近代發展才出現的現象。

發展中國家在應對氣候變遷所引起的災害，一直存在資金不足的問題，受打擊尤其嚴重，然而工業化國家排放的碳排放量最多，才是始作俑者。

聯合國最新一份報告估計，如果發展中國家要應對氣候變化，每年將需要高達3870億元。