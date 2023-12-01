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Opec+自願減產直到明年3月 油價不漲反跌

編譯盧炯燊／綜合30日電
石油輸出國組織(OPEC)成員國支持沙烏地阿拉伯提出的減產計畫，但國際油價反而下挫。圖為OPEC維也納總部。（美聯社）
石油輸出國組織(OPEC)成員國支持沙烏地阿拉伯提出的減產計畫，但國際油價反而下挫。圖為OPEC維也納總部。（美聯社）

沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織(OPEC)聯同俄羅斯在內的產油國家，30日舉行Opec+線上會議，宣布各國自願減產直到明年3月，目的是提振油價，但會議宣布減產後，國際油價反而應聲下挫。

OPEC+與個別成員國自2022年10月以來已大幅減產，然而並沒有持久刺激油價，主要是市場擔心全球經濟疲軟，原油流通量過多出現供過於求現象。今次會議宣布減產後，儘管減產量約占全球供應量的2%，但市場顯然沒有反應。

在會議宣布減產後，沙烏地率先行動，將目前每日減產100萬桶的期限延長至明年3月；俄羅斯也每天減產50萬桶原油及成品油；伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼也減產，但削減量較小。

國際貨幣基金組織(IMF)最新估計是，俄羅斯希望油價上漲以填補對烏克蘭戰爭的資金，沙烏地則必須要每桶在86元，才能有資金實現其經濟改革支出目標。

這次Opec+會議對沙烏地來說可謂苦樂參半，儘管有部分產油大國自願減產，但即將加入Opec+的巴西，今年石油產量創歷史新高，它也未有宣布減產，因此依靠減產來刺激油價效果存疑。

最近幾個星期，國際基準布蘭特(Brent)原油價格一直在80元的中低區間徘徊，在Opec+會議決定減產後更不升反跌，下跌超過2%至每桶80.91元。美國原油價格也下跌2.5%至75.90元。

Rystad Energy石油市場研究高級副總裁萊昂(Jorge Leon)表示，進一步減產後，預計明年上半年原油價格維持在80至85元的範圍。

白宮發聲明回應OPEC+減產決定時說，「拜登總統關注的是美國消費者的汽油價，而汽油價一直在穩步下降。」

目前美國汽油價格平均每加侖3.25元，雖較一個月前下降約7%，但仍高於拜登2021年1月就任總統時的價格，當時平均每加侖2.40元。

石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)多個成員國，支持沙烏地阿拉伯提出的進一步減產...
石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)多個成員國，支持沙烏地阿拉伯提出的進一步減產計畫，但國際油價反而下挫。（路透）

油價 石油 俄羅斯

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