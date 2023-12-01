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傳對川普未擋罷免案爆粗口…麥卡錫明年仍挺川普 避談歧見

編譯廖振堯／綜合30日電
麥卡錫(左)遭罷免眾院議長時，川普(右)未挺他，傳是因麥卡錫在川普遭兩次彈劾時，未出手相助，也沒有在明年大選中公開支持他。圖為兩人2020年2月19日在加州出席一場活動時的照片。（路透）
麥卡錫(左)遭罷免眾院議長時，川普(右)未挺他，傳是因麥卡錫在川普遭兩次彈劾時，未出手相助，也沒有在明年大選中公開支持他。圖為兩人2020年2月19日在加州出席一場活動時的照片。（路透）

國會大廈2021年1月6日發生暴亂後，時任眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)一開始雖將襲擊歸咎於前總統川普，但在幾周內態度反轉、力挺川普；但今年10月麥卡錫遭罷免議長職位時，川普並沒有報以人情為麥卡錫說話；知情人士透露，麥卡錫仍有意在明年大選中支持川普，並試圖解決兩人檯面上下的分歧。

華盛頓郵報報導，在麥卡錫1月競爭議長職位時，川普靠著影響力幫助他敲定木槌，後來也在社交媒體上吹噓歸功於他。要求匿名的知情人士表示，麥卡錫被罷免幾周後與川普通過電話，而川普詳細地說明為何沒有要求蓋茨(Matt Gaetz)和其他極右翼議員放棄罷免的原因。

據稱，川普在通話中痛斥麥卡錫沒有為了他撤銷先前的兩次彈劾，也沒有在明年大選中公開支持他；麥卡錫則回嗆「X你的」(Fxxx you)，事後還向其他人提起這段談話。麥卡錫的發言人表示，麥卡錫沒有罵川普，關係很好；川普的發言人拒絕發表評論。

知情人士透露，麥卡錫一直計畫在明年的愛荷華州黨團會議期間支持川普，因為那時候才是關鍵時刻；此外他也曾在電話中告訴川普，沒有一開始就表態是因為他擔心如果在2024年總統大選初期就表明立場，他的一些捐助者就會取消支持。

接受每日郵報(Dailymail)採訪時，麥卡錫稱兩人關係良好，「有時我們會意見不同，但私下我們總是有共識…我們不會大肆對外宣傳，所以關係也能更加牢固。」並說川普最終將擊敗拜登，稱拜登是所有競選連任的總統中最弱的。

麥卡錫補充，拜登缺乏對抗中國、俄羅斯和其他外國對手侵略的實力，敵視美國的中俄、伊朗、北韓成立了新的邪惡軸心，且膽子愈來愈大。「川普總統在任時，你們有安全的邊境、汽油價格在兩元範圍內、俄羅斯不入侵任何人、北韓沒有測試飛彈；美國經濟強勁、沒有通膨。」

川普 麥卡錫 拜登

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