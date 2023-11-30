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國家聖誕樹今點燈 白宮裝飾有魔法味

記者胡玉立／綜合報導
第一夫人吉兒．拜登表示，今年白宮聖誕裝飾主題是「魔法、奇蹟與歡樂」，希望「每個在佳節期間造訪白宮的參觀者，都有重返童年的感覺」。（Getty Images）
第一夫人吉兒．拜登表示，今年白宮聖誕裝飾主題是「魔法、奇蹟與歡樂」，希望「每個在佳節期間造訪白宮的參觀者，都有重返童年的感覺」。（Getty Images）

一年一度的國家聖誕樹點亮儀式30日下午6時將在白宮前的總統公園舉行。今年的國家聖誕樹是一株40呎高的挪威雲杉，28日一度被強風吹倒，但很快被重新豎直。點亮聖誕樹是白宮年度佳節傳統儀式，伴隨著倒數計時和音樂表演。

國家公園管理局表示，這株新聖誕樹取代染上真菌疾病的老聖誕樹。新樹來自西維吉尼亞州莫農加希拉國家森林，兩周前剛種入白宮橢圓形區域(White House Ellipse)。28日下午1時左右，這株樹被強風吹倒，當時附近的雷根國家機場風速每小時46哩。

白宮為迎接拜登總統入主白宮後的第三個聖誕節，第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)27日已宣布，今年白宮聖誕裝飾主題是「魔法、奇蹟與歡樂」，希望「每個在佳節期間造訪白宮的參觀者，都有重返童年的感覺」。

吉兒說，「每個房間的設計都是為了捕捉那純粹、未經過濾的快樂和想像力」，遊客將「從孩童閃閃發光的好奇雙眼來看待此時此刻」。估計假期間約有10萬遊客前來白宮參觀。

上周300多名志工花幾天時間從倉庫取出節慶裝飾，逐一在白宮每個角落精心布置。人們將在聖誕樹枝椏下走入白宮，漫步在裝點超大節日糖果的走廊，仰頭驚嘆地觀看聖誕老人雪橇和他的八隻馴鹿戲劇性地橫越白宮宏偉門廳。

吉兒表示，當她和拜登26日晚從麻州楠塔基特度過感恩節假期返回白宮時，看到東翼入口上方的聖誕樹，只覺得「棒極了」、「昨晚我們看到的時候，根本被迷住了」。白宮幕僚表示，這套超大裝飾品正是想激發出那種屬於孩子的驚奇感覺。

與此同時，白宮兩個公共樓層的裝飾，也是在紀念Clement Clarke Moore的詩和書籍「聖尼古拉斯的來訪」(A Visit from St. Nicholas)出版200周年；這本書常被稱為「聖誕節前的夜晚」(Twas the Night Before Christmas)；由國會圖書館提供該書過去200年版本的樣本。

今年矗立在白宮藍廳的官方聖誕樹是一株18.5呎高的弗雷澤冷杉，這棵巨樹彰顯來自全國各地的歡樂風景，一輛玩具火車繞著它底座行駛。今年白宮聖誕裝飾總共使用98棵聖誕樹、近3萬4000件裝飾品、2萬2000多個鈴鐺和350多支蠟燭。照亮樹木花環等展示的燈泡近14萬2500盞，還有近1萬5000呎絲帶。

國家聖誕樹點亮儀式30日舉行，新樹來自西維吉尼亞州莫農加希拉國家森林。（Gett...
國家聖誕樹點亮儀式30日舉行，新樹來自西維吉尼亞州莫農加希拉國家森林。（Getty Images）
第一夫人吉兒．拜登表示，今年白宮聖誕裝飾主題是「魔法、奇蹟與歡樂」，希望「每個在...
第一夫人吉兒．拜登表示，今年白宮聖誕裝飾主題是「魔法、奇蹟與歡樂」，希望「每個在佳節期間造訪白宮的參觀者，都有重返童年的感覺」。（Getty Images）

白宮 拜登 西維吉尼亞州

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