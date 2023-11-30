拜登訪科州 直搗共和黨地盤 抨擊眾議員布波特「極端MAGA」

拜登總統29日參加科羅拉多州CS Wind工廠擴建，直搗共和黨地盤。（Getty Images）

拜登 總統29日藉著出席全球最大風塔渦輪機製造商CS Wind在科羅拉多州工廠的擴建，直搗共和黨 極右聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)在科州普布羅(Pueblo)的地盤，抨擊她及其他「讓美國再次偉大」(MAGA)的共和黨人，直指對方是「極端MAGA運動的領導者之一」。

拜登尋求連任的競選策略中，不論共和黨對手是否是前總統川普 ，競選活動已表明將共和黨極右翼保守派骨幹視為競選對手的一部分，同時也將川普及其共和黨潛在候選人描繪成極端分子。

拜登批評布波特投票反對「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)，聲稱這是一個龐大的氣候及健康法，布波特反對該法案，對美國來說是危險的。

他更借題發揮進一步將布波特把更多的共和黨人連繫起來，包括川普及眾院議長強生(Mike Johnson)等，指他們毫不關心老百姓，與MAGA共和黨人全力保護最上層的一群，對他們無恥的減稅，反對能夠幫助普布羅民眾的項目。

拜登大力描述他加強經濟的努力，並與共和黨混亂及陰謀之間作出鮮明對比。

布波特發表聲明回應，指拜登是造成通貨膨脹而不是改善，同時要求對方支持她所提出的「普布羅就業法案」(Pueblo Jobs Act)。眾院今年7月已通過該法案，作為國防支出法案的一部分，但拜登仍未簽署。

布波特又說，拜登沒有削減聯邦浪費的開支及釋出更多能源生產，而是繼續把時間花在競選噱頭及度假上，不是做他當選時要做的工作。

布波特在極右翼保守派及川普堅定支持者中，行事多姿多彩且最直言不諱及引人注目，在眾院共和黨人裡，地位日益提高。

CS Wind今年初啟動普布羅工廠的擴建計畫，表示該廠是世界上同類工廠中規模最大，說公司得以增長是得益於「降低通膨法」的稅收優惠。預計到2026年，該工廠產量增加一倍，並增加850名員工。慶祝工廠完成擴建原定上月舉行，由於以哈戰爭，白宮以拜登需要參加國家安全會議為由而延期。