密西西比州長獲選全美最不受歡迎州長 人氣還勝拜登

根據一項民調，全美最不受歡迎的州長是密西西比州共和黨州長瑞維斯。（Getty Images）

根據顧問業者晨間顧問公司(Morning Consult)最新民調 ，全美最不受歡迎的州長是密西西比州共和黨州長瑞維斯(Tate Reeves)；他在州長人氣排行榜上敬陪末座，但支持率還勝過拜登 總統。

根據晨間顧問的民調，拜登支持率為38%，反對率為55%；民調分析部落格FiveThirtyEight綜覽各民調推估的平均數據顯示，拜登支持率39.1%、反對率為54.7%。拜登反對者遠超過支持者。

晨間顧問民調顯示，最不受歡迎州長瑞維斯的支持率及反對率各45%、46%。

總統通常很少得到與州長一樣高的支持率，但從多數標準來衡量，拜登近幾個月的民調表現很差。

根據晨間顧問最近民調，全美各州長支持率都至少45%，瑞維斯是反對率高於支持率的唯一特例。

愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)的支持率和反對率一致，都是48%。

多數州長支持率為50%左右。

全美共7位州長支持率低於50%，除了瑞維斯、雷諾茲之外，還包括俄勒岡州民主黨 州長科特克(Tina Kotek，46%支持、41%反對)、路易斯安納州民主黨州長愛德華茲(John Bel Edwards，48%支持、44%反對)、亞利桑納州民主黨州長霍布斯(Katie Hobbs，48%支持、40%反對)、華盛頓州民主黨州長英斯利(Jay Inslee，49%支持、46%反對)、羅德島州民主黨州長麥基(Dan McKee，49%支持，39%反對)。

10位州長支持率超過50%，受歡迎州長前3名依序是佛蒙特州共和黨州長史考特(Phil Scott，84%支持、13%反對)、懷俄明州共和黨州長戈登(Mark Gordon，74%支持、16%反對)、夏威夷州民主黨州長格林(Josh Green，66%支持、25%反對)。