強烈太陽風暴 美歐這兩天或可見極光

美國北部和歐洲這兩天有機會看得見極光。圖為11月在挪威看見的極光。（路透）

想看極光嗎？這兩天在美國北部和歐洲有機會得見。

由於本周太陽發生多次爆炸，從太陽日冕(corona)向地球釋放四次等離子體(plasma)爆發，被稱為「日冕物質拋射」(CME)的這些太陽風暴，可能合併成超大的「食人」(cannibal)日冕物質拋射，引發強烈G3地磁風暴和極光；在11月30日或12月1日，遠至伊利諾伊州和俄勒岡州 以南都有可能看得到極光。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)太空 天氣預報中心29日發布G3地磁風暴警報，預計12月1日抵達；國家航空暨太空總署(NASA )太空天氣模型估計，地磁風暴將在12月1日中午左右襲擊地球，但最快可能在11月30日到達。

國家太陽天文台太陽物理學家佛倫奇(Ryan French)表示，「最大型的太陽風暴有可能破壞科技基礎設施，或擾亂無線電通訊和GPS導航服務；本周到來的太陽風暴預計只會大到足以演出北極光，不足以造成任何重大技術破壞」、「目前11月30日晚間出現極光的機會最大。」

NASA太陽動力學觀測站衛星28日偵測到最強烈的爆炸，即太陽耀斑(solar flare)，低於太陽耀斑等級最強的X類。太陽耀斑對地球的影響立竿見影，電磁輻射爆發通常在約八分鐘內到達，相關CME通常需兩到三天到達。衛星影像顯示，暈雲正遠離太陽並擴展，等離子體直接流向地球。CME可攜帶多達100億噸太陽能材料。

阿拉斯加大學極光預報預測，12月1日北極光將在南至明尼亞波利斯和密爾瓦基上空可見。在天氣晴朗的情況下，愛達荷、懷俄明、內布拉斯加、印第安納及馬里蘭等州的部分地區，可能看到極光。

本月稍早，也曾有G3地磁風暴在美加邊境附近產生肉眼可見的鮮豔色彩。