氣候峰會前夕 主辦國爆「賣油」醜聞 峰會難有進展

民眾28日走過杜拜聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)旗幟，會議將於30日舉行。(美聯社)

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)30日將在杜拜登 場，但會前傳出外洩文件，指阿拉伯聯合大公國計畫利用主辦國角色與其他國家敲定新的石油 與天然氣 交易。另外，英國「衛報」指出，沙烏地阿拉伯正在推動一項龐大投資計畫，意在讓窮國「離不開」石油產品。

這場有史以來規模最大的聯合國氣候峰會預計將有200名各國領袖、共7萬人參加。各國談判代表將處理多個重點議題，包括討論化石燃料未來發展，以及富有的汙染者為窮國提供財政援助。最重要的是盤點全球遏制溫室氣體排放進展，希望全球升溫不要超過攝氏1.5℃。

由於人類大規模燃燒化石燃料，這個目標已岌岌可危。根據歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」提供的數據，本月17日全球均溫比前工業化時期高出攝氏2.06度，是升溫首次突破攝氏2℃。科學家警告，這種程度的升溫恐對地球造成災難性且不可逆轉的衝擊。未來幾個月和幾年，升溫高於攝氏1.5℃和2℃天數恐增加。

這次COP28峰會能否有助化解危機，令人憂心。衛報報導，峰會由阿聯氣候特使、阿聯國營阿布達比國家石油公司執行長賈比爾擔任主席。英國廣播公司報導，外洩文件顯示，阿聯計畫利用這次會議與15國談石油與天然氣交易。阿聯主辦團隊並未否認，僅強調「私下會談不公開」。

其中與中國的談論要點，是阿布達比國家石油公司「願意聯合評估在莫三比克、加拿大和澳洲的國際開發液化天然氣機會」。針對德國、埃及等13國的要點為該公司希望與這些政府合作開發化石燃料。

另據「衛報」報導，沙烏地阿拉伯正推動一項龐大投資計畫，要在開發中國家創造對沙國石油和天然氣的需求。批評者說，這項計畫用意是讓這些國家「離不開這些有害的產品」。

這項計畫要加速發展超音速客機，這種飛機使用的燃料是傳統客機的三倍，並將與一家汽車製造商合作，大量生產廉價的內燃機引擎汽車。其他計畫還包括推廣用於發電的電力船，為沿海社區供應電力，這種設在船上的電廠使用高汙染的重質燃油或天然氣。

白宮官員表示，拜登總統不會出席此次峰會。彭博資訊分析，原因之一是本次峰會可能難以取得重大進展。今年由產油國阿聯擔任主席，與會各方很可能迴避承諾淘汰化石燃料，改以更模糊的「逐步減少」，甚至連承諾都無法提出。