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房子買在高點 離婚被迫繼續同居 有人說好分住一二樓

記者顏伶如／綜合報導
由於高房貨與高房價，讓許多怨偶在分居與離婚時，增加困擾。(美聯社)
由於高房貨與高房價，讓許多怨偶在分居與離婚時，增加困擾。(美聯社)

華爾街日報報導，想要離婚或分居的怨偶，如今面臨高房貸、高房價的房屋市場，礙於現實只能跟想要拆夥的另一半，尷尬地繼續同住一個屋簷下。

報導指出，房貸利息超過7%，平均房價創新高，許多想要離婚的夫妻現在面臨問題是沒能力離開目前的住家。租屋對許多怨偶來說並非可行之道，因為過去兩年來房租漲幅也超過9%，無奈之下只能採行權宜之計，例如丈夫生活空間在二樓，妻子生活空間在一樓等，按照行程表輪流使用洗衣機。

丹妮爾‧坦托恩(Danielle Tantone)與即將成為前夫的麥可‧坦托恩(Michael Tantone)2022年7月在亞利桑納州梅薩(Mesa)買房子，貸款金額為60萬元，利率5.62%。兩人原本打算等利息降低時申請重新貸款(refinance)，不料卻走上離婚之路，房子已經貶值，而且兩人都沒有能力各自另買房子。

丹妮爾與麥可離婚期間繼續住在同一個房子兩個月，丹妮爾‧坦托恩透過朋友找到租屋處，上個月終於搬走。

報導指出，某些準備離婚的民眾延後聲請手續，除了因為工作恐有變數，拆成兩個住處的開銷也頗為可觀，還有原本就背負的信用卡卡債以及學貸要考慮。還有一些民眾雖然按照計畫離婚，但協商之後同意推遲賣房子或申請重新貸款的計畫。

房屋通常是夫妻最重大的資產，離婚時如何處理房子則是主要問題，常見方式包括賣房並瓜分售屋所得，或者其中一方辦理重新貸款並買下另一方持份。然而，如今房貸利率居於20年來高點，想賣房子或重新貸款都不容易。

住在俄勒岡州波特蘭的一名婦女說，與打算分手的丈夫迫於現實仍然一起住在1200平方呎的牧場式平房(ranch house)，還要一同教養孩子，有時候覺得非常吃力。

47歲芝加哥婦人則說，離婚後繼續住原本房子才有錢買車、載孩子參加體育活動。

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