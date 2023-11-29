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機會多…千禧世代最愛搬往德州、加州

記者張聲肇／綜合報導
許多千禧世代為尋求較好的發展機會，遷入加州與德州。圖為北加州灣區的房屋求售。(路透)
許多千禧世代為尋求較好的發展機會，遷入加州與德州。圖為北加州灣區的房屋求售。(路透)

地產顧問公司Smart Asset研究發現，2022年千禧世代最喜歡遷居的十大都市當中，德州加州城市占了將近一半。

這家金融科技公司的研究人員根據2022年聯邦人口普查局268個城市人口移動資料，研判哪些城市最吸引25歲到44歲的千禧世代。

普查局估計，2022年搬到別州去的人約有820萬，比2021年增加30萬，比率也從2021年18.8%增為19.9%，符合十年來的趨勢。

千禧世代遷往定居的前十大都市依序是麻州劍橋(Cambridge)、加州聖塔克拉拉(Santa Clara)、華盛頓州西雅圖、加州陽光谷(Sunnyvale)、科羅拉多州丹佛(Denver)、維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)、華盛頓州美景(Bellevue)、德州奇林(Killeen)、德州奧斯汀、喬治亞州沙泉(Sandy Springs)；其中，劍橋、聖塔克拉拉和美景也是較多外國千禧世代前去定居的城市。

許多千禧世代為尋求較好的發展機會，遷入加州與德州。圖為德州奧斯汀的房屋求售。(美...
許多千禧世代為尋求較好的發展機會，遷入加州與德州。圖為德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

Smart Asset經濟分析報告的總編輯潔克琳‧德瓊(Jaclyn DeJohn)說，這些都市吸引千禧世代的主要原因是「無窮的機會」。

報告也列舉出千禧世代遷居人數最少的都市，包括加州的聖塔安娜(Santa Ana)、莫瑞諾谷(Moreno Valley)、千橡(Thousand Oaks)和蘭卡斯特(Lancaster)，佛州的聖露西港(Port St. Lucie)和麻州的布洛克頓(Brockton)。

總體而言，2022年千禧世代每四人當中，就有一人搬往其他都市；房地產業者Redfin調查發現，搬到新地方的年輕人，只有18%認為自己永遠都不會成為屋主。

5095名這麼說的新住民說，主要原因是房子太貴，無力購買。這些人不是去年剛搬到新地方，就是計畫今年要搬家，或住在租來的房子。

加州 德州 麻州

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