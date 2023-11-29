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美國房價連漲8個月 待售屋稀缺 價格降不下來

記者顏伶如／綜合報導
全美房價持續攀升，圖為馬里蘭州一戶待售房屋舉行公開展示。(Getty Images)
全美房價持續攀升，圖為馬里蘭州一戶待售房屋舉行公開展示。(Getty Images)

根據28日公布的「標準普爾核心邏輯凱斯-席勒全國房屋價格指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)，雖然房貸利率居高不下，今年9月間維持在7%左右，但9月間美國房價再創新高，房價上漲趨勢已持續8個月。

有線電視新聞網(CNN)分析，房屋庫存量處於歷年來低點，導致房價一路飆升。

經季節調整後的「標準普爾核心邏輯凱斯-席勒全國房屋價格指數」顯示，美國房價今年9月比8月上漲0.7%；若與2022年9月相比，房價則上漲3.9%。美國人口普查的九大區域都包括在這項調查之內，統計顯示截至9月為止，2023年以來全國房價增加幅度約6.1%，超過了S&P過去35年來數據追蹤的年度漲幅。

標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)主任經理雷薩拉(Craig Lazzara)指出，今年房貸利率走高雖然對房屋成交量造成抑制，但由於市場上待售房屋庫存量相對短缺，導致價格居高不下。

全美房價持續攀升，圖為馬里蘭州一戶待售房屋舉行公開展示。(Getty Image...
全美房價持續攀升，圖為馬里蘭州一戶待售房屋舉行公開展示。(Getty Images)

雷薩拉分析，估計高房價現象將繼續維持，除非出現範圍深遠的事件，導致美國經濟變得疲弱。

「標準普爾核心邏輯凱斯-席勒全國房屋價格指數」追蹤的全美20個都會區房屋市場當中，底特律房價年增率6.7%幅度最大，其次為聖地牙哥的6.5%，紐約則為6.3%。20個都會區當中，有3個城市如今房價比1年前略為降低：拉斯維加斯、鳳凰城、俄勒岡州波特蘭，拉斯維加斯房價平均下跌1.9%，鳳凰城則下跌1.2%，這幾個城市是疫情發生最初幾年房價漲最凶的都會區。

30年固定利率房貸利息如今約為8%。福斯商業新聞網(Fox Business News)分析，房貸利率持續維持在歷史高點，在2020年代初期新冠疫情發生之前鎖定較低利率的屋主，如今賣房意願並不高，急著想要買房的消費者則為市場上選擇不多而感到苦惱。

房地產資訊網站Realtor.com日前公布報告指出，今年10月底市場上待售房屋數量與疫情發生之前房地產市場通常待售房屋數量相比，足足減少了42%之多。

房價 利率 疫情

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