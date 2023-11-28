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韓媒警告：中國將對傳統晶片「攻擊性投資」、壟斷市場

記者賴錦宏／綜合報導
傳中國正對20奈米以上傳統晶片展開「攻擊性投資」，未來將壟斷市場。（路透資料照）
傳中國正對20奈米以上傳統晶片展開「攻擊性投資」，未來將壟斷市場。（路透資料照）

美國自2018年開始對中國晶片產業實施封鎖，限制包括晶片在內的製造設備和技術出口中國。據南韓媒體朝鮮日報報導，中國正對20奈米以上傳統晶片(legacy chip)展開「攻擊性投資」。南韓業界認為，未來在全球50%以上的傳統晶片將在中國生產，將進一步壟斷市場。

「攻擊性投資」是指不管景氣好壞，傾全力投資擴產以搶占市場，此前南韓三星集團就是靠攻擊性投資搶占半導體市場。

本月9日，曾任中芯國際副總裁李偉在青島舉行的亞太經合會中小企業交流會上表示，中國必須先推進20奈米以上半導體的國產化。李偉稱，在美國出口限制下，中國開發先進製程的晶片受挫，因此在技術門檻較低的成熟製程晶片市場儲備競爭力，再尋求將影響力擴大至先進製程市場。

據報導，南韓半導體業界擔憂，中國開啟生產傳統半導體後，會以此為「武器」，掐住全球半導體供應鏈的喉嚨；尤其傳統半導體不僅運用於汽車家電，還廣泛用於軍事武器，「如果中國壟斷該市場，恐引發安全危機」。

報導指出，中國正全力以政策和資金支持，推升成熟製程晶片市場發展，以期增加市場占有率。中國政府給予本國企業的新建成熟製程半導體廠最高十年免稅。國際半導體產業協會(SEMI)披露，中國將在2024年之前興建31家半導體廠，數量超過台灣的19家、美國的12家建廠計畫。

南韓市場認為，照此趨勢，接下來兩到三年間，全球50%的成熟製程半導體將在中國生產。

Bain諮詢公司分析師Peter Hanbury指出，「就像在其他製造業領域一樣，中國會憑藉巨額資金和人力，吃掉全球供應鏈，壟斷生產。」

而隨著中國提高對成熟製程晶片的影響力，除了將對南韓企業產生不小影響外，美國與歐盟也在考慮反制措施。

晶片 南韓 投資

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