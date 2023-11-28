亞馬遜今年送了超過48億件包裹 超越FedEx、UPS

亞馬遜今年配送包裹量已超越FedEx與UPS等傳統快遞公司，成為全美最大的貨運公司。（路透）

電商及物流公司亞馬遜 (Amazon)在今年配送包裹數量已超越48億件，擠下聯邦快遞(FedEx)與聯合包裹服務公司(United Parcel Service；UPS，優比速)等傳統快遞公司，成為全美最大的貨運公司。

亞馬遜的送貨量先在2020年超越聯邦快遞，2022年又超過UPS，根據亞馬遜內部數據及知情人士表示，今年差距將持續拉大。不過，以處理的包裹數量來看，仍是美國郵政 服務局(U.S. Postal Service)占最多。

十年前，亞馬遜仍是UPS與FedEx的客戶，而今年感恩節前，亞馬遜已配送超過48億件包裹，預估年底前更會增加到59億件，去年該公司已配送52億件包裹。UPS表示，今年國內快遞量不會超越去年的53億件，其中包括透過郵局配送給客戶的包裹。今年前九個月，UPS處理了約34億件包裹。FedEx在2023年3月底截止的會計年度，配送包裹量為30億件。

就在亞馬遜在快遞市場的占比增加時，UPS和FedEx近年來則透露不會追求量的成長，而是鎖定利潤 較高的包裹。FedEx在2019年與亞馬遜分道揚鑣，而亞馬遜目前仍貢獻UPS約11%的營收。

2016年，當時FedEx的執行長史密斯(Fred Smith)就對於亞馬遜會成為最大貨運公司的說法不屑一顧，認為亞馬遜會對物流業者成為一股威脅的論調更認為「可笑」。當時亞馬遜僅是市場「老三」，遠遠落後UPS和FedEx。2018年，亞馬遜以最低1萬元門檻吸引加盟業者幫亞馬遜配送包裹，該計畫目前擁有近20萬名司機，幫助亞馬遜以更快速度提高每日配送的包裹數量。

亞馬遜目前透過物流網路區域化減少包裹的運送距離，讓產品能更快送到客戶手上並提升獲利能力。亞馬遜財務長奧爾薩夫斯基(Brian Olsavsky)說，「送貨速度的改善一直是成長的關鍵，讓Prime會員購買次數也跟著增加。」