韋氏詞典2023代表字出爐：真實

位於麻州的一家字典出版商辦公室裡，一本韋氏大詞典放在文件上。「韋氏大詞典」27日公布2023年代表字是「真實」(authentic)。(美聯社)

「韋氏大詞典」27日公布，2023年代表字是「真實」(authentic)。

在深偽技術(deepfake)和後真相(post-truth)時代中，隨著人工智慧 (AI )崛起和馬斯克 將推特更名為X，美國詞典出版商韋氏公司(Merriam-Webster)公布今年代表字「真實」。

韋氏公司特約編輯索科羅斯基(Peter Sokolowski)接受美聯社獨家專訪時表示，在韋氏詞典網站上查詢「真實」一詞的頻率通常很高，今年全年查詢量更是創新高。

真實的美食(Authentic cuisine)、真實的聲音(Authentic voice)、真實的自我(Authentic self)他在2023年度代表字公布前說：「我們在2023年看到一種真實性危機。我們意識到，當我們質疑真實性時，反而會更加重視它。」

毫無疑問，今年除了是AI年，也是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI遭遇領導危機的時刻。美國流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)和英國哈利王子(Prince Harry)也透過他們的言語和行動追求真實性。

索科羅斯基說：「我們可以相信一名學生所寫的這份報告嗎？我們可以相信一位政治人物是否真的發表過這樣的言論？我們不再相信我們所看到的」，「我們有時不相信我們自己的眼睛或我們的耳朵。我們現在認識到，真實性本身就是一種表演。」

馬斯克(Elon Musk)本人2月曾在杜拜舉行的世界政府峰會(World Government Summit)上敦促公司負責人、政界人士、各部門首長和其他領導人透過經營自己的帳號，在社群媒體上「說出真實的話」(speak authentically)。

去年韋氏詞典的年度詞彙是「煤氣燈效應」(gaslighting)，在其網站上的查詢量暴增1700%以上。gaslighting直譯為煤氣燈，口語則寬泛地定義為操縱某人以使他們質疑自己。根據維基百科，這個詞源自1944年電影「煤氣燈下」(Gaslight)片名。

另外，英國劍橋詞典(Cambridge Dictionary)日前也宣布其2023年度代表字為Hallucinate(產生幻覺)，因為這個動詞今年因為人工智慧(AI)而增加其他定義。

英國廣播公司(BBC)及「衛報」(The Guardian)報導，Hallucinate原本定義為「似乎看到、聽到、感覺到或聞到」一些不存在的東西，通常是因為「健康狀況或因為你服用了藥物」。但如今Hallucinate多了一個額外含義，與ChatGPT等AI有關，新增註解是「當AI製造幻覺，它會產生錯誤訊息」。