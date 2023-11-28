我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

「網購星期一」銷售額達124億元 創單日新高

編譯周芳苑／綜合27日電
邁阿密一處商店掛著Cyber Monday的布條行銷廣告。(歐新社)
邁阿密一處商店掛著Cyber Monday的布條行銷廣告。(歐新社)

網購普及，感恩節過後線上促銷「網購星期一」(Cyber Monday)已由往年的單日延展成為期五天的「網路周」(Cyber Week)，為線上購物帶來龐大商機；分析線上交易的Adobe Analytics預估，今年全美網購星期一線上支出將達120億至124億元，創單日新高。

全國零售聯合會(National Retail Federation)2005年喊出「網購星期一」，如今感恩節過後一連五天線上購物掀熱潮，其中包括一個周末及網購星期一當天。

各大零售商優惠多半從感恩節後的周末開跑。亞馬遜(Amazon)25日拉開序幕，持續到網購星期一當天；目標百貨 (Target) 、沃爾瑪 (Walmart) 都是26日晚間開跑。

通膨居高不下，購物者熱絡但未失控，全國零售聯合會預計，今年節日支出年增幅3%至4%，較2022年5.4%跨年增幅小；經濟學家也警告，未來幾個月強勁支出可能減弱。

針對黑色星期五，Adobe稱，當日線上消費98億元、創新高，較去年成長 7.5%；另一機構Salesforce則估計164億元。

RetailNext稱，黑色星期五商店客流量增加2.1%；Sensormatic Solutions顯示跨年成長達4.6%，情況有所改善，是近年黑色星期五最大年增率，實體及線上零售都出現積極信號。

零售商10月提前展開節日優惠，但許多消費者等到黑色星期五才購物；根據Adobe，電子產品、服裝、玩具和珠寶是今年黑色星期五成長主力。

信評機構穆迪(Moody's)副總裁查達(Mickey Chadha) 說，為消化庫存，業者祭出大折扣；去年庫存更多，今年優惠恐不如去年。

投資銀行Jefferies發現，多數零售商今年折扣不如去年，但Salesforce數據顯示，黑色星期五折扣增至30%。

Salesforce預測，今年17%節日禮物將透過臉書市集Facebook Marketplace或ThreadUp等轉售平台(resale)。

黑色星期五 零售商 目標百貨

上一則

亞馬遜今年送了超過48億件包裹 超越FedEx、UPS

下一則

全球首例 防濫用AI 美等18國簽國際協定

延伸閱讀

「網路星期一」消費強勁 銷售上看124億元 創單日新高

「網路星期一」消費強勁 銷售上看124億元 創單日新高
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
美股周線連四紅 拚漲到年終

美股周線連四紅 拚漲到年終
市議員阿維萊斯華社送火雞

市議員阿維萊斯華社送火雞

熱門新聞

根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30
三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（右）仍短暫留在會場，神情十分落寞。記者林俊良／攝影

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

2023-11-24 11:02

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來