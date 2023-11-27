機場無主行李「最終站」 阿拉巴馬拍賣店成挖寶熱點

阿拉巴馬州斯科茨博羅市的「無主行李中心」商店，所有航空公司無人認領的遺失行李最後都會集結到這裡。（截自谷歌地圖）

阿拉巴馬州 斯科茨博羅(Scottsboro)市，有家名為「無主行李中心」(Unclaimed Baggage)的商店，美國所有航空公司無人認領的遺失行李最後都會集結到這裡，還有部分來自火車站或巴士站的遺失物；所有東西都可出售，還有大幅折扣優惠。

Unclaimed Baggage就像一家百貨公司，有衣飾、鞋子、書籍等各種商品。公關經理桑妮·胡德(Sonni Hood)表示，店裡最受歡迎的區域是電子部門，「手機、筆電、耳機等你能想到的這裡都有！」

所有電子設備都已清潔乾淨，刪除原先所有個人數據，並經過檢查確保運作正常；筆電、iPad、任天堂 Switches等商品售價都是新品的一半左右。

航空公司託運行李少數會遺失，過了期限無人認領，李阿拉巴馬州有一家「無主行李中心」商店，會整理所有航空公司無人認領的遺失行李物品出售。（美聯社）

除此之外，還有許多有趣物件，包括滑雪 板、雪橇、撐竿跳用的竿子、全新馬靴等，無奇不有。

這些都是遺失物品，但不需要替失主感到遺憾，當航空公司宣布一件行李永久遺失時，他們會賠償物主。

航空公司接獲行李遺失申訴後，最多會花三個月試圖找回失物，三個月後航空公司就會放棄搜尋，賠償失主最高可到3800元。

事實上，航空公司99.5%的託運行李都會被順利領取，然而剩餘的0.5%實際上代表著龐大數量的物品，這也是Unclaimed Baggage執行長歐文斯(Bryan Owens)的商機，他的父親於1970年創立這家商店。

53年後，Unclaimed Baggage已經是阿拉巴馬州最熱門的旅遊地點之一，每年有100萬人次造訪，包括來自各州的遊客，許多人每年都會到此朝聖。

除了在眾多稀奇古怪物品中挖寶，大部分的顧客都是被高檔商品的折扣價格吸引而來，例如路易威登(Louis Vuitton)精品包包、Prada女鞋，或是The North Face夾克。

歐文斯表示：「這真的就像是考古挖掘，打開一箱行李，就能知道人們穿著什麼樣的時尚，甚至是化妝品或科技類的東西，這些是他們攜帶在身邊的東西。就像是一個剖析圖，了解美國甚至是全世界正在發生哪些事，因為航空公司營運遍及全球。」