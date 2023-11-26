消費額近百億 黑五網購成長7.5%創紀錄

黑色星期五美國消費者網購花費近百億元，成長7.5%，創下歷史紀錄。(Getty Images)

最新統計顯示，今年「黑色星期五 」美國網路購物支出超出預期，達到創紀錄的98億元；比去年同期成長7.5%。而在消費者精打細算撿便宜心態驅動下，預料27日「網購星期一」(Cyber Monday)這一假日季節最後一個重要交易日，將成為今年最大的線上購物日，交易額可望達到創紀錄的120億元。

網路更易比較折扣高低

今日美國報(USA Today)和財經新聞網站CNBC報導，追蹤美國100強線上零售商 逾85%數據的Adobe Analytics報告顯示，今年黑五 網購比起去年同樣創紀錄的91億2000萬元，增長7.5%。「黑五」網購支出持續激增且破紀錄的現象顯示，對價格敏感的消費者發現透過網路更容易比較折扣高低，更願意利用重大優惠日購物。

Adobe Digital Insights首席分析師潘德亞(Vivek Pandya)表示：「過去一年，我們看到極具策略眼光的消費者大量出現，他們努力利用『大日子』購物，享受最大幅度折扣。」

潘德亞同時指出，「衝動購物」可能在黑五網購支出增長中發揮作用，總計98億元支出中，有53億元銷售額是透過行動裝置購物；社群媒體廣告和影響力人物推介，讓消費者更易利用行動裝置輕鬆下單消費。

今年黑色星期五買氣旺，圖為東岸最大的暢貨中心之一伍柏瑞名牌暢貨中心(Woodbury Common Premium Outlets)的UGG商店前一大早就大排長龍。(路透) 今年黑色星期五買氣旺，圖為東岸最大的暢貨中心之一伍柏瑞名牌暢貨中心(Woodbury Common Premium Outlets)的Nike商店前一大早就大排長龍。(路透)

用「先買後付」省錢法增47%

Adobe調查也發現，購物者對於價格更敏感；去年通貨膨脹和利率雙雙創紀錄，汽油和食品價格高得令人痛苦，民眾預算吃緊；今年黑五網購支出有7900萬元銷售額，消費者選擇使用「先買後付」(BNPL)彈性支付方式來節省開支，比去年增加了47%。

Adobe分析，黑五網購基本上延續了感恩節前一天總計56億元線上銷售額勢頭；預計周末和「網購星期一」的消費動能將保持不變，最大的便宜貨仍在前方等著消費者下單。

「網購星期一」消費額預計可達120億元

Adobe報告預測，網路購物者在周六和周日消費額約可達100億元，「網購星期一」消費額可望達到創紀錄的120億元；可望出現今年剩餘時間非必需品支出的最後一次高峰，成為今年最大的線上購物日；預料將比去年增長5.4%。

電子產品和玩具最好賣

自感恩節至「網購星期一」，預計消費者將完成約六分之一的假期網購，之後隨著零售商減少折扣，假期季節銷售量可能會逐漸減少。黑五最暢銷類別是智慧手錶和電視等電子產品及玩具和遊戲。