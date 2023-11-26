簡單5招 聖誕節採購不傷荷包

年終購物季到來，消費者無論去百貨公司還是大賣場購物，都會比價。(Getty Images)

全國零售聯盟(NRF)表示，周末登場的聖誕節採購季，預估全國有1億8200萬人共襄盛舉，比去年同期成長16%，不過專家建議消費者，購物前要把握以下要點，可以為自己省下一筆購物預算。

稍安勿躁

購物專家表示，在黑色星期五和網購星期一(Cyber Monday)過後，3C科技、美容等熱門商品可能少有優惠價格；至於玩具、服飾和應景商品折扣，往往拖延到採購季後期才有撿便宜機會。

購物專家博奇(Trae Bodge)表示：「請留意想買的便宜貨，因為肯定會有。」

善用信用卡 優惠

專家建議善用無年費、無海外交易費，至少2%現金回饋的信用卡購物優惠，例如大通(Chase)發行的Amazon Prime Visa，會員只要在Amazon.com、Amazon Fresh和Whole Foods Market購物，就可享5%現金回饋，開卡後可獲得200元禮品卡；富國(Wells Fargo)Active Cash和大通Freedom Unlimited持卡人在開卡後三個月內，消費滿500元可獲得200元現金回饋。

另外目標百貨(Target)Red Card持卡人購物可享5%折扣，消費滿50元還可獲得50元開卡回饋金。

貨比三家不吃虧

零售業 相同商品往往有激烈的價格戰，例如Target、諾斯崇百貨公司(Nordstrom)和百思買(Best Buy)都會趁著購物季，推出最低價格保證商品，如果消費者發現買貴了，可以辦理退貨，不過期限通常為10至15天。

包裹式折扣

購物的最佳省錢方法之一，就是一次採用多項優惠，結合促銷、比價、信用卡一次付款，減少購物支出。博奇推薦CouponCabin應用程式，提供各家零售業優惠券，方便消費者購物時使用。

少買一點

其實省錢最可靠的方法就是少買一點。加州利維多(Rialto)居民普恩卡特(Montse Plancarte)今年全家改為參加聖誕禮物交換活動，以節省荷包，而且規定禮物價格上限為50元；普恩卡特坦承「今年我們都想省錢」。