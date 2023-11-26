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「黑五」過後…「旅遊星期二」悄悄接手「網購星期一」

編譯盧炯燊／綜合25日電
專家建議利用「旅遊星期二」找尋冬季旅遊優惠。(美聯社)
專家建議利用「旅遊星期二」找尋冬季旅遊優惠。(美聯社)

隨著節日購物狂潮席捲全美，超過1億8000萬國人從感恩節後的「黑色星期五」血拚到「網購星期一」，「旅遊星期二」(Travel Tuesday)也悄然形成，這是旅遊業者開拓自己的市場，聲稱這是獲得假日旅遊及冬季度假優惠的最佳機會。

旅遊業者本來在黑色星期五提供優惠直到網購星期一，現在索性延至星期二並達到頂峰，提供更多折扣，特別是那些靈活選擇旅遊日期及目的地的人，可獲優惠更多。

業界內的龍頭，例如皇家加勒比郵輪公司(Royal Caribbean)提供大幅折扣，在高達30%折扣之外額外再享受750 元的優惠，預訂截止日期為11月28日(星期二)。

邊疆航空(Frontier Airlines)以低於500元的價格推出一年期的「無限飛行」通行證來吸引旅客。精神航空(Spirit Airlines)也不甘落後，提供低至20元飛往拉斯維加斯、邁阿密及芝加哥等地的航班。此外，Priority Pass為會員提供的機場貴賓休息室，費用降低30%。

旅遊服務網站Priceline的執行長凱勒(Brett Keller)指出，節日購物季正在成為旅遊優惠的良機。

他說，由現在到明年春初，郵輪公司提供大量折扣及積分獎賞，酒店會有更多廉價房間，有意出外旅遊的消費者，應好好利用這個時機。

旅遊應用程式Hopper首席經濟學者伯格(Hayley Berg)解釋，「旅遊星期二」這個時間點，人們剛慶祝完感恩節及度假回來，還在想著假期和禮物，完全沒想過要預訂下次遊遊。對航空公司及酒店來說，這通常是預訂量較低的一個星期。

但她也指出，在這個時候預訂機票及酒店，可能找不到指定時間的機票或酒店房間，最好是有靈活性，去年就有消費者在星期二的旅遊優惠預訂聖誕旅遊項目，居然節省80%。

黑色星期五 郵輪 皇家

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