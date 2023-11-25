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郭台銘退選 鴻海、富士康到蘋果都「鬆了口氣」

記者程遠述、編譯中心／綜合報導
鴻海創辦人郭台銘（圖）24日發表退選聲明，強調「人退，志不退」。（中央社）
鴻海創辦人郭台銘（圖）24日發表退選聲明，強調「人退，志不退」。（中央社）

鴻海創辦人郭台銘24日發表退選聲明，強調「人退，志不退」，且如果沒有人願意彎腰，對期待政權輪替的台灣人來說情何以堪？外媒報導，郭台銘退選，讓鴻海、富士康，甚至蘋果公司，都鬆了一口氣。

郭台銘與搭檔、演員賴佩霞是透過公民連署取得參選資格，共取得101萬份連署書。郭台銘雖然不選，但連署過程出現多件涉賄、買資料案，司法單位仍持續調查中。郭台銘辦公室表示，連署涉賄案和郭辦無關。

在藍白合確定破局、並各自推出選戰組合後，郭台銘在台北時間24日下午發表聲明表示，郭台銘可被遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，是他能夠奉獻給故鄉全部的愛，「人退，志不退，STOP，RESET，RESTART」。郭台銘也說，「一定要贏，好嗎？」要完成政權輪替，改變台灣。天佑中華民國。

根據過去民調，郭台銘的支持度不到一成，郭台銘一直希望扮演促成在野合作的角色，但過程及立場頻受質疑。未來競選期間郭台銘的動向，仍受關注。

鴻海旗下富士康先前傳出遭中國查稅，鴻海擔心調查一旦擴大，可能影響在中國的營運。日前中國政府僅裁定輕罰了富士康。

路透報導，台灣的在野勢力分裂，可能讓執政的民進黨連任之路更加平順。而郭台銘退選，讓蘋果公司的主要供應商鴻海鬆了一口氣。科技新聞網站9to5mac，可能連蘋果也覺得寬心不少。

路透指出，兩名熟悉鴻海情況的人士表示，郭台銘退選的決定，讓鴻海管理高層鬆了一口氣，其中一人透露，「我們先前有一點不安，但如今基本上事情已經落幕」。

9to5mac則指出，富士康營運如果受到干擾，對蘋果來說同樣是災難。美中關係惡化已讓蘋果受衝擊，郭台銘若參選總統可能讓情勢更複雜。

郭台銘 鴻海 中華民國

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