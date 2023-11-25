新聞分析／若藍白棄保未發酵 總統立委恐雙輸

紛擾多時的「藍白合」以破局落幕，緊接著上場的是「棄保效應」，反映的都是六成民眾渴望下架民進黨 的欲望，但是如果最後關頭，侯、柯任一方棄保未發酵，國民黨 主席朱立倫在「君悅會談」以所羅門王審判，比喻台灣就像兩婦相爭下的孩子被撕裂成兩半的故事，恐將成真，眼睜睜看著民進黨繼續過去八年的一黨獨大。

藍白總統參選人分手翌日，藍營便畫下紅線，不准「小雞」（立委參選人）讓柯文哲 來站台，憑藉的是69席立委參選人及藍營15席縣市長的底氣，要棄保的「先遣部隊」先行，圍堵柯文哲的舞台，即便部分藍營小雞原想打「擦邊球」，吸收柯粉，如今也不敢貿然違反禁令。

國民黨副總統參選人趙少康喊出要讓柯文哲得票率到二成以下，藍營操盤手也大膽喊「棄柯保侯」，全黨從上到下都露骨表明，只讓綠營開心一天，就得面對可能藍白操作棄保的衝擊。

不過，就政治實際的操作來看，選舉棄保向來不容易，且屢屢是綠營得利，1994年台北市長選舉，民進黨陳水扁、國民黨黃大洲、新黨趙少康三強競逐，「棄黃保趙」最終並未成功；2000年總統大選，民進黨陳水扁、國民黨連戰以及以無黨籍參選的宋楚瑜三強爭霸，同為泛藍陣營的連宋在選戰過程操作棄保，卻未發酵，民進黨再度坐收漁翁之利。

民進黨近八年是在政府及國會完全執政，許多法案憑藉國會多數強渡關山，完全輾壓在野黨。可是貪腐、桃色風暴頻傳，兩岸關係也無法化解緊張，使明年的總統大選始終有高達六成的民意支持政黨輪替。

在野的藍白兩黨最終以合作破局回應民意，這次在野陣營選民結構不同，尤其藍營又有一貫瀰漫在失敗主義就不投票的慣性，讓棄保的操作難度提升。一旦藍白陣營支持者，繼續像被撕裂成兩半的孩子，各持己見、分散選票，明年不無可能總統、立委都雙輸，所羅門王故事也將不再是寓言。

距離明年1月13日投票日不到兩個月，目前是三角逐鹿，最後是讓民進黨繼續笑到最後，還是非綠陣營成功棄保，都將是考驗台灣及兩岸、甚至國際局勢的關鍵時刻。