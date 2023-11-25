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「沒有模糊空間」國民黨禁小雞找柯文哲站台

記者侯俐安、屈彥辰／台北報導
葉元之找來電影海報繪師，打算要直接「畫上」國民黨副總統參選人趙少康。（圖：葉元之提供）
葉元之找來電影海報繪師，打算要直接「畫上」國民黨副總統參選人趙少康。（圖：葉元之提供）

在藍白合破局後，國民黨中央下達嚴明黨紀指令，禁止總統、區域立委參選人邀請柯文哲、吳欣盈及民眾黨不分區被提名人助講、助選或助勢；但藍白參選人也都同時表示，不必互相攻擊，因為主要對手都是民進黨的賴清德。

國民黨提名的副總統參選人趙少康表示，不會攻擊柯文哲，因為柯文哲不是主要目標，民進黨才是主要目標，柯文哲不要過分，柯文哲的支持者也是國民黨要爭取的。

趙少康指出，民進黨總統參選人賴清德支持度約35%，若把柯文哲打到20%以下，國民黨有45%的支持就贏了。

23日在台北君悅飯店上演藍白「分手擂台」，國民黨許多縣市黨部接到罵柯文哲的電話接到手軟，國民黨智庫副執行長凌濤表示，柯文哲若希望替國民黨立委站台，完全沒辦法接受。國民黨新北市黨部隨後也禁止參選人讓柯文哲助選，強調「沒有模糊空間」。

柯文哲則在藍白合破局後說，藍白除了總統選舉「兄弟登山，各自努力」外，在立委選舉、立法院正副院長選舉等，還有很多地方可以合作，不用彼此攻擊，「因為真正需要贏的是民進黨總統參選人賴清德，不是柯文哲跟侯友宜對打。」盼接下來秉持不攻擊國民黨原則。

柯文哲指出，他過去也支持民進黨，沒想到有一天會站在民進黨對立面，台灣正面臨很多挑戰，民進黨完全執政卻沒有完全改革，為了下一代、為了國家，他必須挺身而出，「團結一切可團結的力量，義無反顧拚一次」。柯文哲表示，選擇吳欣盈當副手，主要是因為兩人互補性高，事先已先徵詢可能人選，且經過黨內選決會投票，吳欣盈以高票通過。

國民黨總統提名人侯友宜則未多做回應，僅表示將與國民黨及15位國民黨執政的縣市首長、立委參選人與基層里長，心連心打團隊戰。

侯友宜、趙少康到中選會登記時，現場民眾高喊「人民好康，顧好台灣」。侯友宜說，接下來會和趙少康並肩作戰，「顧好台灣，人民好康」，「中華民國一定在我們手裡贏回來」。

藍白兩黨原本談定的「藍白合示範區」，例如台中一選區的立委選舉，據了解，將不禁止國民黨參選人幫民眾黨立委參選人蔡壁如助選。

葉元之日前掛出與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的聯合看板。（記者...
葉元之日前掛出與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的聯合看板。（記者張曼蘋／攝影）

葉元之找來電影海報繪師，打算要直接「畫上」國民黨副總統參選人趙少康。（圖：葉元之...
葉元之找來電影海報繪師，打算要直接「畫上」國民黨副總統參選人趙少康。（圖：葉元之提供）

國民黨 柯文哲 民進黨

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