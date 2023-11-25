台總統大選「三足鼎立」美媒：中國期待落空 台海局勢再度緊張

民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報系資料照片）

台灣的總統選舉在24日確定三足鼎立，外國媒體普遍關注及報導。美國主流媒體的觀點多提到，反對黨未能整合，這對執政黨有利，此外，北京 期待落空也恐導致台海局勢再度緊張。

華盛頓郵報以「北京對台灣出現親中政府的期待可能要落空了，偏獨的民進黨可望史無前例地邁向第三任期」來破題；報導接著說，這升高了對解放軍犯台和重啟美中關係緊張的憂慮。

華爾街日報指出，國民黨與民眾黨沒能整合成功，代表北京對台灣大選最美好的期待落空。

美國總統拜登和中國國家主席習近平 日前在舊金山舉行第二次面對面的元首峰會，試圖穩定並和緩緊張的雙邊關係；習近平告訴拜登沒有2027年或2035年犯台的計畫，但仍重申在和平統一之外動武的可能性；拜登則對習近平重申美國堅持台海穩定，並要求習近平尊重台灣即將舉行的總統選舉。

國際媒體除報導藍白合破局及選舉情勢外，也分析北京立場與台海局勢的前景。

華郵報導，台灣長期是華府和北京之間最不穩定的議題，明年1月13日的選舉結果推波助瀾，可能破壞兩國為穩定關係所做的努力。

AP：台議題 美中引爆點

美聯社分析，這場選舉結果可能大大影響美中關係，在台灣議題上的歧見，是美中關係的一大引爆點。

民進黨總統參選人賴清德 的領先，相當程度得益於反對陣營自亂陣腳，哪怕賴清德已經說自己沒有計畫推動獨立，會維持現狀，中方似乎不為所動。

紐時：中共領導人恐不開心

紐約時報報導，反對陣營分裂有助賴清德獲勝，這種結果肯定會讓中共領導人不開心。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）學者孫韻告訴華郵，若民進黨勝選，緊張局勢就會升級，北京會先發制人警告賴清德不要改變政策；拖不到賴清德發表就職演說甚至是採取什麼行動，北京就會升高軍事脅迫行動來嚇阻賴清德，接著美國也必須回應。

澳洲國立大學講師宋文笛對華爾街日報表示，民進黨可能贏得執政權，但難以保住立法院多數席次，進而產生分立政府（或分裂政府），這會讓台灣跟美國與中國的關係變得複雜。

台灣政治大學社會科學院及創新國際學院助理教授南樂（Lev Nachman）對英國金融時報分析，這場選舉將由對和平的擔憂多寡而定，取決於誰能說服選民，自己是那位能帶領台灣朝向安全方向前進，且負責任處理兩岸關係的領導人。

報導指，賴清德、國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲都喊出要維持現狀。