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全球碳排未減 2023年氣溫創新高

記者彭宣雅／台北報導

聯合國環境規畫署日前發布2023年排放差距報告，直指今年氣溫創新高，但世界仍未減少排放，同時也再次警告，除非各國能達成超越「巴黎協定」承諾的2030年減量目標，否則依目前的排放趨勢，本世紀末，全球氣溫將上升攝氏2.5至2.9度。學者則認為，面對極端氣候，現在就應盤點相關衝擊與調適規畫。

報告指出，2021至2022年，全球溫室氣體排放量增加1.2%，達574億噸二氧化碳排放當量新高。

台灣大學氣候變遷與永續發展學位學程專案助理教授曾琬鈴表示，今年的排放差距報告不斷透露出「我們的努力還不夠，我們必須要行動，且是立即且有效的行動。」排碳大國責無旁貸。這是COP28勢必要討論的氣候正義主題，今年不該只是話題，而是共識與決策。

她也強調，全球暖化，各國都不可能倖免。氣候變遷相關政策應列為所有政策之上的優先考量，不只是社會大眾、政策決定者更必須了解氣候緊急的程度已迫在眉睫。

中興大學生物與永續科技學位學程助理教授徐佩君說，今年7到10月，全球月均溫都破了歷史紀錄，9月全球均溫更較工業革命前高出1.8度，但溫室氣體排放量卻仍持續上升，顯然離達成氣候目標的差距愈來愈大。面對高溫暴雨、連續不降雨、強颱等風險，應推行相應的政策、技術去解決，像是輔導轉型智慧農業、作物改良等。

氣候變遷 暴雨 高溫

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