面積相當於三個紐約市…擱淺37年 世界最大冰山突漂動

衛星圖片顯示，南極附近海面漂浮著一座世界最大的冰山，約有紐約市三倍大。(路透)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，科學家24日證實世界上面積最大、約相當於三個紐約市 面積的巨型冰山，擱淺37年後，突然脫離冰棚並以每天3哩速度漂流。

據了解，這座名為A23a的巨型冰山，面積近1544平方哩，於1986年從南極洲菲許納-羅南(Filchner-Ronne)冰棚脫離，隨即崩解並擱淺在威德爾海(Weddell Sea)。

智利公布的圖像顯示，南極附近漂流的龐大冰山。(Getty Images)

英國國家極地研究機構「英國南極勘測」(British Antarctic Survey，BAS)公布的衛星縮時影像，顯示A23a目前正越過南極半島北端，並繼續向南大西洋移動，但科學家目前尚不清楚冰山為何在擱淺37年後突然移動的確切原因。

BAS遠端監控專家佛萊明(Andrew Fleming)表示：「我向幾位同事請教這個問題，想知道是否是因為冰棚溫度出現某種變化，進而引發這種情況，但大家一致認為只是時機到了。」並進一步補充道：「一直處於擱淺狀態的冰山最終會因為體積不斷縮小，終於失去抓力，並開始漂流。」

根據英國廣播公司(BBC)報導，A23a可能會被帶入「南極繞極流」(Antarctic Circumpolar Current)，也就是由西向東環繞南極洲的一股洋流，形成一條「冰山巷」(iceberg alley)路徑，並可能被洋流帶動向東移動，目前以每天3哩速度漂浮，最終和所有冰山一樣，無論體積如何龐大，終將融化消失於大海。

據了解，A23a開始漂浮的時間，距離南極洲布倫特(Brunt)冰棚一塊面積相當於兩個紐約市大小的巨大冰山崩離約10個月。

BAS科學家吉伯特(Ella Gilbert)和馬許(Oliver Marsh)向美國有線電視網(CNN)表示，受到氣候變遷 影響，南極洲冰層加速融化，造成南極大陸每年失去大量冰山。