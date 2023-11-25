我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

面積相當於三個紐約市…擱淺37年 世界最大冰山突漂動

編譯俞仲慈／綜合24日電
衛星圖片顯示，南極附近海面漂浮著一座世界最大的冰山，約有紐約市三倍大。(路透)
衛星圖片顯示，南極附近海面漂浮著一座世界最大的冰山，約有紐約市三倍大。(路透)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，科學家24日證實世界上面積最大、約相當於三個紐約市面積的巨型冰山，擱淺37年後，突然脫離冰棚並以每天3哩速度漂流。

據了解，這座名為A23a的巨型冰山，面積近1544平方哩，於1986年從南極洲菲許納-羅南(Filchner-Ronne)冰棚脫離，隨即崩解並擱淺在威德爾海(Weddell Sea)。

智利公布的圖像顯示，南極附近漂流的龐大冰山。(Getty Images)
智利公布的圖像顯示，南極附近漂流的龐大冰山。(Getty Images)

英國國家極地研究機構「英國南極勘測」(British Antarctic Survey，BAS)公布的衛星縮時影像，顯示A23a目前正越過南極半島北端，並繼續向南大西洋移動，但科學家目前尚不清楚冰山為何在擱淺37年後突然移動的確切原因。

BAS遠端監控專家佛萊明(Andrew Fleming)表示：「我向幾位同事請教這個問題，想知道是否是因為冰棚溫度出現某種變化，進而引發這種情況，但大家一致認為只是時機到了。」並進一步補充道：「一直處於擱淺狀態的冰山最終會因為體積不斷縮小，終於失去抓力，並開始漂流。」

根據英國廣播公司(BBC)報導，A23a可能會被帶入「南極繞極流」(Antarctic Circumpolar Current)，也就是由西向東環繞南極洲的一股洋流，形成一條「冰山巷」(iceberg alley)路徑，並可能被洋流帶動向東移動，目前以每天3哩速度漂浮，最終和所有冰山一樣，無論體積如何龐大，終將融化消失於大海。

據了解，A23a開始漂浮的時間，距離南極洲布倫特(Brunt)冰棚一塊面積相當於兩個紐約市大小的巨大冰山崩離約10個月。

BAS科學家吉伯特(Ella Gilbert)和馬許(Oliver Marsh)向美國有線電視網(CNN)表示，受到氣候變遷影響，南極洲冰層加速融化，造成南極大陸每年失去大量冰山。

紐約市 氣候變遷

上一則

全球碳排未減 2023年氣溫創新高

下一則

拜登力促以哈短暫停火 盼能減輕黨內要求全面停火的壓力

延伸閱讀

紐約「梅西感恩節大遊行」 挺哈血衣人抗議

紐約「梅西感恩節大遊行」 挺哈血衣人抗議
傑米福克斯形象崩壞 女粉曝8年前遭襲胸性騷

傑米福克斯形象崩壞 女粉曝8年前遭襲胸性騷
「不解為何選黃金地點」貝瑞吉擬建遊民所引華人反彈

「不解為何選黃金地點」貝瑞吉擬建遊民所引華人反彈
紐約客談／感恩節遊行 喚醒紐約客的友好包容

紐約客談／感恩節遊行 喚醒紐約客的友好包容

熱門新聞

專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人1970年慶祝卡特競選獲勝。(美聯社)

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

2023-11-19 20:00
前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter，左)、前總統卡特(Jimmy Carter，右)的妻子，於周日以96歲高齡去世。(美聯社資料照)

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

2023-11-19 15:51
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
台灣民眾黨今天在板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲致詞時表示，「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拼戰到底」。(記者胡經周／攝影)

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

2023-11-19 12:03

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨