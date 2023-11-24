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紐約「梅西感恩節大遊行」 挺哈血衣人抗議

記者顏伶如／綜合報導
紐約歷年重頭戲「梅西感恩節大遊行」出現抗議人士干擾，他們把自己黏到地面上，令活動一度中斷。(路透)
紐約歷年重頭戲「梅西感恩節大遊行」出現抗議人士干擾，他們把自己黏到地面上，令活動一度中斷。(路透)

美國在以哈戰爭氣氛下度過今年感恩節，紐約歷年重頭戲「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)出現抗議人士干擾，活動一度中斷。

包括Fox 5、Newsday等地方新聞台以及網路新聞媒體FreedomNews.TV的現場拍攝畫面顯示，23日上午遊行隊伍正在行進當中，突然出現一群身穿白色連身衣褲的抗議人士，在第六大道(Sixth Avenue)穿越圍籬闖入遊行曼哈頓中城的路線。

直播畫面顯示，大約30名抗議人士突然出現，高舉布條寫著「解放巴勒斯坦與行星」，連身衣褲上則有「資本主義」、「殖民主義」、「種族主義」字樣。

氣候倡議組織「七圈聯盟」(Seven Circles Alliance)在Instagram發表聲明，自稱是這次抗議行動的發起單位，行動主旨是為了抗議巴勒斯坦人持續遭受種族清洗及屠殺。

抗議人士在身上噴灑象徵鮮血的紅色液體，某些抗議人士把自己黏到地面上。新聞報導畫面顯示，員警將抗議者從遊行路線逐出，某些抗議者被戴上手銬，遊行隊伍則持續前進。紐約市警方證實，有數名抗議者遭警方帶走。

「梅西感恩節大遊行」發生抗議人士闖入插曲的數小時候，紐約時報(New York Times)總部門口23日也出現反以色列的示威群眾。群眾指控紐約時報參與種族滅絕，並高喊：「每當媒體說謊，加薩就有社區死亡」、「紐約時報，你們躲不掉的，我們要對你們起訴種族滅口」。

紐約市警察局表示，至少五名抗議群眾被員警帶回拘留。

參加抗議的詹恩(Talia Jane)說，挑選紐約時報發動抗議是因為報導內容充滿「種族歧視與偏見」。

美國在以哈戰爭緊張氣氛下度過今年感恩節，紐約「梅西感恩節大遊行」出現抗議人士干擾...
美國在以哈戰爭緊張氣氛下度過今年感恩節，紐約「梅西感恩節大遊行」出現抗議人士干擾，活動一度中段。示威者後來被警方逮捕。(歐新社)

紐約時報 梅西 紐約市

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