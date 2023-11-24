加薩休戰4天 哈瑪斯首批釋13人質 9美國人有望獲釋

在哈瑪斯即將釋放部分人質之際，美國總統拜登23日表示，祈禱三歲美國女童獲釋。圖為民眾在白宮前示威，要求以色列與哈瑪斯全面停火。（美聯社）

卡達外交部發言人23日表示，以色列 和哈瑪斯 之間的暫時休戰將於11月24日開始，第一批人質將於當地時間下午4點從加薩 釋放。卡達目前正在幫助談判該協議。

卡達發言人馬吉德·安薩里（Majed Al-Ansari）在多哈告訴記者，休戰協議將包括加薩北部和南部的全面停火。他指出，作為協議的一部分，被監禁在以色列的巴勒斯坦人也將被釋放。

作為協議的一部分，10月7日被激進組織哈瑪斯從以色列綁架的50名婦女和兒童人質將被釋放，以換取在以色列被監禁的150名巴勒斯坦人的釋放。

13名人質24日將在加薩被釋放，停火期間每天還將釋放更多人質，直至50名人質全部獲釋。

以色列總理辦公室23日表示，以色列已收到定於24日從加薩釋放的人質的初步名單。

以色列總理辦公室在一份聲明中表示：「有關當局正在檢查名單的詳細信息，目前正在與所有人質家屬取得聯繫。」

根據協議，以色列將暫停對加薩的襲擊四天。以色列表示，如果哈瑪斯每天至少釋放十名人質，休戰可能會持續到最初定下的四天之後。卡達發言人表示，多哈希望達成另一項協議，在休戰第四天之前從加薩釋放更多人質。

被釋放者的身分尚未披露，但美國官員表示，他們相信被哈瑪斯扣押的九名美國人質中的一些人將被釋放。美國總統拜登23日表示，他「祈禱」美國三歲女童可獲釋。

以色列軍方23日表示，過去一天對300個哈瑪斯目標進行了空襲，其中包括該武裝組織使用的隧道、倉庫和反坦克陣地。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發誓要確保哈瑪斯今後無法攻擊以色列。他表示，停火期結束後，以色列軍隊將恢復在加薩的行動。

根據以色列當局說法，哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，造成以色列方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。