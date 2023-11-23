25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

華爾街日報報導，通貨膨脹警報未解除，但今年感恩節過後的「黑色星期五 」將出現大幅折扣，許多大受歡迎的禮物比一年前通貨膨脹率逼近40年最高點時便宜。

電視、智慧型手機 、玩具、沙發等經常被當作聖誕禮物的商品自自去年假期以來價格都下跌；原因很多，一方面消費者比去年更常旅行、參加音樂會，相對減少商品支出，再加上疫情 供應鍊中斷的問題解決、商品充裕。

更廣泛來說，全美經濟出現就業成長趨緩、零售支出疲軟等降溫跡象，通膨率明顯減緩；沃爾瑪(Walmart)等零售業者即表示，價格上漲趨勢逐漸消失。

在零售商因應消費支出前景不確定下，Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。

電子產品向來是感恩節後促銷主力，勞工部稱，智慧型手機10月較去年同期下跌12%，電視跨年下跌9.4%。音響喇叭、耳機等商品及電腦也下跌。Adobe預測，「黑色星期五」電視將大促銷，11月25日將是選購電腦最佳時機。

針對家居用品，疫情時居家時間長，家居用品飆漲，此後回落；床單、毛巾和其他床上用品10月價格比去年同期下跌近10%。客廳家具、燈具和牆壁裝飾價格也減價，但仍比疫情爆發前貴得多。Adobe稱，11月27日「網購周一」(Cyber Monday)零售折扣主打家具、28日主打電器。

針對運動休閒，玩具10月較去年同期下跌近4%， 體育用品下跌1.2%。Adobe 預測，感恩節後的周日折扣主力是玩具，體育用品折扣最大的日子是12月4日。

至於交通，一年來交通費下跌。 能源數據分析商OPIS稱，11月中油價跨年下跌近11%。10月航空票價較去年同期下跌13%。

聯準會為抑制通膨連番升息，利率創22年新高，信用卡利率超過20%，刷卡購物仍應量力，以免超支刷卡、積欠卡債而背負高利息。