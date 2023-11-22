心懷感恩 幫助人類祖先團結生存發揮關鍵作用

感恩節即將來臨，越來越多有關感謝的科學研究發現，表達感激之情在人類歷史上由來以久，研究人員認為，感恩心理讓人類祖先的團結與倖存扮演關鍵角色；美聯社報導，心懷感謝的習慣流傳迄今，是界定人類物種的指標，影響人們如何與身邊其他人互動。

貝勒爾大學(Baylor University)心理學家莎拉‧薛尼特克爾(Sarah Schnitker)說，感恩存在於人類DNA 中，「它像黏膠一樣，從某種角度來看，讓我們聯結在一起。」

人類並不是體積最龐大或最強壯的動物，卻因為身為社交動物而能存活如此長久；人類找出互助合作之道，互利互惠的觀念對於建立關係有重要影響。

杜克大學(Duke University)發展心理學家托馬塞洛(Michael Tomasello)指出：「如果你喜歡我，對我好，那麼我也會對你有好感，為你做好事。」

凱尼休斯大學(Canisius University)動物行為研究員蘇查克(Malini Suchak)表示，動物王國也有類似人類的施與受的行為表現。

蘇查克在捲尾猴及黑猩猩研究實驗裡發現，靈長類動物比較願意幫忙過去曾經協助牠們的夥伴。

某些科學家認為，感恩之情不斷演進，讓人類彼此幫忙的互動持續流傳。專門研究感恩的貝勒爾大學研究員尼爾森(Jenae Nelson)說，人類接受別人幫忙之後，會覺得自己應該投桃報李。

尼爾森說，施與受的行為對於合作式的社會來說，非常原始但也非常重要，否則社會文化將剩下只知道接受的單一層面。

不管是動物或人類行為，施與受常常並不是一比一形式存在。有時黑猩猩受同伴照料之後，在打架時或協助曾經照顧自己的夥伴。蘇查克說，互利互惠或許不是維持分數一模一樣，而是彼此之間建立更廣義的情感關係。