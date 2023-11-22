謝鋒：舊金山共識不能說一套做一套 盼雙方經貿回正軌

中國駐美國大使謝鋒20日出席美國中國總商會芝加哥分會年會。（取材自中國駐美大使館）

中國駐美國大使謝鋒 20日應邀出席美國中國總商會芝加哥分會年會晚宴時表示，此次中美元首在舊金山 會晤，為今年中美關係的高光時刻，「通往舊金山殊為不易，但舊金山不是終點站」，接下來中美雙方應將積極承諾轉化為具體政策和實質行動，防止走一步、退半步，更不能說一套、做一套。

謝鋒在演講中表示，習近平 主席與拜登總統舊金山會晤舉世矚目，既是今年中美關係的高光時刻，更是中美關係史上的里程碑。

謝鋒說，習近平指出，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。因此相互尊重、和平共處、合作共贏，應該是中美共同努力的方向。

他說，中方願與美國作夥伴、作朋友，但也有必須捍衛的原則立場與必須堅守的紅線，特別是美方應停止武裝台灣，支持中國和平統一。

謝鋒說，通往舊金山殊為不易，但舊金山不是終點站。習近平提出「五個共同」，即中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。

謝鋒表示，「中美關係發展從來不是一帆風順的，我們仍然面臨不少困難挑戰」，他說，雙方要迎難而上，落實舊金山會晤重要共識；要遵守規則，推動中美經貿關係重回正軌；要激發活力，拉緊民間友好和地方交往紐帶。要將積極承諾轉化為具體政策和實質行動，讓「舊金山願景」照進現實，推動中美關係持續改善發展，防止走一步、退半步，更不能說一套、做一套。