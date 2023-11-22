我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

謝鋒：舊金山共識不能說一套做一套 盼雙方經貿回正軌

特派員黃惠玲／芝加哥報導
中國駐美國大使謝鋒20日出席美國中國總商會芝加哥分會年會。（取材自中國駐美大使館）
中國駐美國大使謝鋒20日出席美國中國總商會芝加哥分會年會。（取材自中國駐美大使館）

中國駐美國大使謝鋒20日應邀出席美國中國總商會芝加哥分會年會晚宴時表示，此次中美元首在舊金山會晤，為今年中美關係的高光時刻，「通往舊金山殊為不易，但舊金山不是終點站」，接下來中美雙方應將積極承諾轉化為具體政策和實質行動，防止走一步、退半步，更不能說一套、做一套。

謝鋒在演講中表示，習近平主席與拜登總統舊金山會晤舉世矚目，既是今年中美關係的高光時刻，更是中美關係史上的里程碑。

謝鋒說，習近平指出，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。因此相互尊重、和平共處、合作共贏，應該是中美共同努力的方向。

他說，中方願與美國作夥伴、作朋友，但也有必須捍衛的原則立場與必須堅守的紅線，特別是美方應停止武裝台灣，支持中國和平統一。

謝鋒說，通往舊金山殊為不易，但舊金山不是終點站。習近平提出「五個共同」，即中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。

謝鋒表示，「中美關係發展從來不是一帆風順的，我們仍然面臨不少困難挑戰」，他說，雙方要迎難而上，落實舊金山會晤重要共識；要遵守規則，推動中美經貿關係重回正軌；要激發活力，拉緊民間友好和地方交往紐帶。要將積極承諾轉化為具體政策和實質行動，讓「舊金山願景」照進現實，推動中美關係持續改善發展，防止走一步、退半步，更不能說一套、做一套。

這場活動在芝市凱悅酒店舉行，包括政府官員、前政要、商界領袖等共約700人出席，從下午1時起展開的年會，分別舉行了多場預測中國市場發展、貿易關係以及應對策略等主題的講座，晚間則舉辦了晚宴。美國中國總商會芝加哥會長倪頻在講座中，與美國前駐華大使鮑卡斯(Max Baucus)、芝加哥前副市長梅耶卡(Samir Mayekar)針對中企在美發展前景及相關議題進行深度探討。

美國中國總商會芝加哥分會會長倪頻(左)與前美國駐華大使鮑卡斯(中)、前芝市副市長...
美國中國總商會芝加哥分會會長倪頻(左)與前美國駐華大使鮑卡斯(中)、前芝市副市長梅耶卡(右)，探討中企在美國發展的前景。（特派員黃惠玲／攝影）

舊金山 謝鋒 習近平

上一則

外交政策：強硬外交路線行不通 習近平開始露起笑臉

下一則

國際法約束「殺手無人機」？美俄皆反對

延伸閱讀

金磚峰會談巴以衝突 習近平：中國呼籲盡快召開國際和會

金磚峰會談巴以衝突 習近平：中國呼籲盡快召開國際和會
中駐美大使謝鋒：落實舊金山共識 不要說一套做一套

中駐美大使謝鋒：落實舊金山共識 不要說一套做一套
以哈衝突 習近平提三項「當務之急」：立即停火止戰

以哈衝突 習近平提三項「當務之急」：立即停火止戰
習近平、馬克宏談以哈：兩國方案是根本出路

習近平、馬克宏談以哈：兩國方案是根本出路

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息。(取材自BloombergQuicktake影片截圖、美聯社)

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

2023-11-16 20:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職