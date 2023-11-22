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外交政策：強硬外交路線行不通 習近平開始露起笑臉

記者顏伶如／綜合報導
西方媒體注意到，習近平到舊金山出席APEC期間，笑容比以前多了。(歐新社)
西方媒體注意到，習近平到舊金山出席APEC期間，笑容比以前多了。(歐新社)

「外交政策」(Foreign Policy)雜誌專欄作家佛好文(Howard W. French)撰文指出，西方媒體很少刊登中國國家主席習近平微笑或大笑的照片，較常挑選看起來表情嚴肅甚至嚴厲的影像；不過，西方媒體上周報導舊金山「拜習會」時卻呈現一張張習近平與拜登在花園散步開心揮手，在紅毯上與拜登握手時親切微笑的照片。

佛蘭契指出，西方媒體呈現習近平照片形象的轉變，背後原因主要與外交有關，不只是經濟因素。

習近平領導下，北京在全球多地推動強硬外交，與其他國家互動時經常直言不諱，字裡行間流露高人一等態度。以這套路線進行大內宣確實有段時間頗吃得開，某些觀眾對於自己國家已成為不容小覷的力量無比自豪；然而，隨著時間增長，強硬外交卻出現相當負面的後果。

專欄中寫道，美國面臨多項問題，包括阿富汗倉促撤軍、俄烏戰爭陷入僵局、共和黨極右派民粹主義陣線天馬行空、國會失能，拜登與川普級可能二度交手的總統大選結果難料；雖然美國有許多內部問題要克服，中國在國際外交領域還是節節敗退，問題就出在強硬手段的外交策略。

西方媒體注意到，習近平到舊金山出席APEC期間，笑容比以前多了。(新華社)
西方媒體注意到，習近平到舊金山出席APEC期間，笑容比以前多了。(新華社)

文中指出，中國外交面臨退步的實例雖在全球各地都能看到，最明顯狀況則來自對北京而言重要性最高的鄰近國家；包括菲律賓、印度、澳洲、越南在內等國，紛紛與美國增進關係，以便為中國強硬外交的風險預留後路。

佛蘭契文中寫道：「我估計習近平已經相信，中國若想鞏固在國際社會獲得的強大優勢，機會已經愈來越小，特別是對美關係方面。主要原因在於十年前情勢就很清楚，中國將面臨人口老化與人口下降的趨勢，人口結構出現基本變動，終將造成國家面臨龐大損失，包括勞工流失、生產減少，以及必須投注經費照顧老年人及慢性疾病患者，年輕人口卻顯然不足。」

他指出，因此習近平必須快速行動，提升中國國際地位，鞏固勢力優勢；雖然任期限制已取消，習近平卻還面臨所有人類的相同限制。

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美中外交最近轉趨熱絡，圖為中共外事辦主任兼外長王毅(左)在拜習會前訪問華府，與國務卿布林肯會談。(美聯社)

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