拜習會才剛結束 俄羅斯高層頻訪北京

俄羅斯國家杜馬主席沃洛金(左)訪問中國，與中國全國人大常委會委員長趙樂際在北京會談。(新華社)

美中拜習會甫結束，俄羅斯 國家杜馬(國會下議院)主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）21日率團抵達中國，展開三天的正式訪問。中國全國人大委員長趙樂際與沃洛金會談時指出，中俄雙方政治互信不斷鞏固，樹立了新型大國關係的典範，中方願與俄方加強涉外立法經驗等交流。

據央視報導，趙樂際在會談表示，中俄立法機構交往的高水準，是兩國關係戰略性特殊性的重要標誌。沃洛金稱，俄國 堅定奉行一個中國原則，俄國國家杜馬各黨團一致支持不斷發展對中國友好關係。

俄羅斯衛星通訊社報導，沃洛金將與中方討論議會間合作及加強在經濟、安全、貿易等各領域的合作問題。

俄羅斯國家杜馬主席沃洛金訪問中國。(美聯社)

近期中俄互動頻繁，中國國務院副總理丁薛祥20日在北京與俄羅斯第一副總理別洛烏索夫，主持召開中俄投資 合作委員會第十次會議，後者表示雙方本幣結算已達95%，雙邊貿易在冶金、糧食、設備和車輛方面有明顯進展，全年貿易額將突破2000億美元。

丁薛祥則就深化投資合作提出四點建議，稱要不斷豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵。

中俄執政黨對話機制第十次會議也在20日舉行，中國國家主席習近平致賀信表示，中俄關係經受住國際風雲變幻的嚴峻考驗，始終保持高水準發展，對實現全球穩定發展的戰略價值更加凸顯。