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「賴蕭配」搶頭香登記 藍白還在亂：協調到最後一刻

記者侯俐安、丘采薇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德(左)及副手搭檔駐美代表蕭美琴(右)21日到台北中選會，完成參選登記。(取自中選會共訊直播)
民進黨總統參選人賴清德(左)及副手搭檔駐美代表蕭美琴(右)21日到台北中選會，完成參選登記。(取自中選會共訊直播)

台灣2024年總統大選在台北時間20日開始登記，藍白合仍陷膠著，兩黨宣稱都有備案，但雙方也稱會協調到最後一刻。民進黨賴清德與蕭美琴的搭檔，已於21日在中央選舉委員會完成登記，成為第一組大選候選人。

藍白合仍然卡關，雙方核心幕僚21日仍見面交換意見，據了解，若藍白確定不合，依雙方表定計畫，民眾黨總統參選人柯文哲擬於22日登記參選；國民黨預計在周三的中常會討論提名的副總統人選，總統參選人侯友宜23日登記參選，但雙方計畫都可能因為藍白協商進度變動。

據指出，國民黨與民眾黨幕僚這兩日仍有接觸，藍營希望向柯文哲轉達在藍白合最後關頭務必冷靜思考「合則兩利」，也是為民眾黨長遠發展著想。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，前總統馬英九認為，藍白好不容易走到這一步，雙方都有誠意要合作維護中華民國、維護台海安全，完成政權輪替，希望主事者盡速針對歧異完成整合，回應國人期待。

柯文哲20日喊出「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，被解讀柯堅持「選正的」，已無「侯柯配」，柯陣營也規畫21日公布立委選舉不分區提名名單。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，柯侯間還是可以談。但柯競辦主任周榆修說，柯侯配看起來比較好贏，經過他們跟柯文哲的確認，目前沒有「侯柯配」的選項。

國民黨人士則表示，國民黨立場不變，也理解柯文哲有需要對支持者交代，黨主席朱立倫也保留彈性的說，中常會的議程尚未確定，協商大門一直都敞開。然而，如果主戰派依舊要為了自身利益不顧大局，火車對撞的結果，應該要想清楚。國民黨人士說，黨內對於合或戰的氣氛都已到最高點，萬一真的破局，大家也都會有所準備，國民黨將先靜待民眾黨提出不分區立委名單，隨時應對。

國民黨總統參選人侯友宜表示，不論最後的結果怎麼樣，自己都會尊重柯文哲主席的決定，一定會團結在一起，堅定自己該走的路，在最後贏得勝選。

民進黨總統參選人賴清徳20日在記者會上忍不住笑意說，沒想到他們會成為第一組確定的正副總統候選人，他指另外兩黨甚至連總統候選人都不確定。

賴清德宣布由駐美代表蕭美琴擔任副手，賴引用老子「道德經」稱讚蕭美琴不爭、不居。蕭美琴則坦言答應擔任副手前，曾陷入長考，但台灣政治情勢變化也讓她知道，對眼前困難的挑戰，她已經沒有迴避的空間，她也用台語表示：「為了我們的國家，我會蹽落去（全心投入）。」

民進黨正副總統參選人賴清德（左）與蕭美琴（右），21日前往中選會登記參選，並與現...
民進黨正副總統參選人賴清德（左）與蕭美琴（右），21日前往中選會登記參選，並與現場支持者一起高呼「賴清德凍蒜、蕭美琴凍蒜！」。(記者胡經周／攝影)

國民黨 柯文哲 馬英九

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