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誤傳簡訊結緣 「感恩節祖母」再邀2陌生人齊過節

編譯莊瑞萌／綜合20日電
「感恩節祖母」鄧曲(右)與非裔青年辛頓(右二)，從2016年開始共度感恩節。（美聯社）
「感恩節祖母」鄧曲(右)與非裔青年辛頓(右二)，從2016年開始共度感恩節。（美聯社）

七年前因一場「誤會」而與一名原本不認識的人在家共進感恩節大餐的亞利桑納州一名白人婦女，今年再度開放自己家庭，歡迎兩位幸運民眾前往她家中聚餐，而且協辦單位還將奉獻一筆金額給非營利救助機構。

美聯社報導，居住在亞州的鄧曲(Wanda Dench)，今年與Airbnb合作，將歡迎更多民眾前往她家共進感恩節晚餐，而Airbnb還將奉獻非營利組織「賑濟美國」(Feeding America)一筆金額。

2016年鄧曲原本想邀請孫子前來家中共進感恩節晚餐，但不知道他手機號碼已換，於是這封邀約簡訊輾轉傳到了非裔青年辛頓(Jamal Hinton)手中，不知情的辛頓收到簡訊後當下開玩笑回覆說：「願意赴約」，沒想到鄧曲更是大方一口答應，至今兩人感情仍然相當好，66歲的鄧曲於是也獲得「感恩節祖母」的稱號。

之後辛頓將一開始兩人的對話與會面情形的截圖分享到網路上，兩人持續共度感恩節慢慢變成慣例，每年感恩節時，社群媒體用戶都期待看到兩人的聚會，於是鄧曲被封為「感恩節祖母」的稱呼不脛而走。

今年協辦的Airbnb開放用戶登記，民眾有機會在20日可與鄧曲及辛頓提早共享感恩節大餐，並且可以住在鄧曲的新家一晚。

今年的餐點內容有火雞肉、馬鈴薯泥及鄧曲最愛的好市多(Costco)南瓜派，慶祝活動則包括自拍、觀賞電影以及玩桌遊等。為了紀念當時兩人第一次聚會的那一年2016年，今年在Airbnb參加預約活動的費用也收費「16」元，不過，參加的來賓必須自費往返的交通費用。

Airbnb並未公布打算奉獻給「賑濟美國」多少金額。鄧曲則表示，希望能有更多人願意接受新的友誼。據當地媒體報導，一部關於鄧曲與辛頓這段意外發展出的友誼的電影，正在開拍中。

「感恩節祖母」鄧曲(右)與非裔青年辛頓，從2016年開始共度感恩節。（美聯社）
「感恩節祖母」鄧曲(右)與非裔青年辛頓，從2016年開始共度感恩節。（美聯社）

好市多 亞利桑納州 社群媒體

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