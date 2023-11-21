誤傳簡訊結緣 「感恩節祖母」再邀2陌生人齊過節

「感恩節祖母」鄧曲(右)與非裔青年辛頓(右二)，從2016年開始共度感恩節。（美聯社）

七年前因一場「誤會」而與一名原本不認識的人在家共進感恩節大餐的亞利桑納州 一名白人婦女，今年再度開放自己家庭，歡迎兩位幸運民眾前往她家中聚餐，而且協辦單位還將奉獻一筆金額給非營利救助機構。

美聯社報導，居住在亞州的鄧曲(Wanda Dench)，今年與Airbnb合作，將歡迎更多民眾前往她家共進感恩節晚餐，而Airbnb還將奉獻非營利組織「賑濟美國」(Feeding America)一筆金額。

2016年鄧曲原本想邀請孫子前來家中共進感恩節晚餐，但不知道他手機號碼已換，於是這封邀約簡訊輾轉傳到了非裔青年辛頓(Jamal Hinton)手中，不知情的辛頓收到簡訊後當下開玩笑回覆說：「願意赴約」，沒想到鄧曲更是大方一口答應，至今兩人感情仍然相當好，66歲的鄧曲於是也獲得「感恩節祖母」的稱號。

之後辛頓將一開始兩人的對話與會面情形的截圖分享到網路上，兩人持續共度感恩節慢慢變成慣例，每年感恩節時，社群媒體 用戶都期待看到兩人的聚會，於是鄧曲被封為「感恩節祖母」的稱呼不脛而走。

今年協辦的Airbnb開放用戶登記，民眾有機會在20日可與鄧曲及辛頓提早共享感恩節大餐，並且可以住在鄧曲的新家一晚。

今年的餐點內容有火雞肉、馬鈴薯泥及鄧曲最愛的好市多 (Costco)南瓜派，慶祝活動則包括自拍、觀賞電影以及玩桌遊等。為了紀念當時兩人第一次聚會的那一年2016年，今年在Airbnb參加預約活動的費用也收費「16」元，不過，參加的來賓必須自費往返的交通費用。