4個小提醒 感恩節輕鬆出行 「這時段避開車流高峰」

感恩節出行，22日估計是流量高峰，最糟糕的上路時間，在22日下午2時到6時之間。（Getty Images）

本周四感恩節即將來臨，不少民眾都計畫出行，根據美國汽車協會(AAA)預測，本周從家中出行50哩或以上去過節的人，估計將達到5540萬人，比2022年略為增加；為了要能輕鬆出遊，專家提供民眾一些建議，以改善感恩節出遊體驗。

提早出門避免塞車

有鑑於多數民眾預計都將開車出行，預計22日(周三)會是感恩節出遊流量高峰；根據運輸公司INRIX，最糟糕的上路時間，落在22日下午2時到6時之間。

運輸數據分析公司Arity高級精算師瓊斯(Megan Jones)指出，塞車不僅會減慢你的速度，還可能導致駕駛分心進而引發車禍；瓊斯也指出，假日出遊時駕駛通常也較容易超速，感恩節後的周日，最高行車速度可達每小時80哩；瓊斯表示，駕駛應該注意自身行為，並對周圍的人保持警惕。

帶孩上路別空腹

帶孩子開車出遊是個不小的挑戰，除了孩子的吵架打鬧，還得想辦法防止暈車；兒科醫生兼育兒教練艾明(Mona Amin)表示，千萬不要因為是要去吃感恩節大餐而不吃飯，因為空腹反會惡化暈車噁心症狀，確保容易暈車的人，出發前吃飽並補充水分；同時，減少在車上玩3C產品的時間，打開車窗通風，並將視線放遠，都可幫助防止暈車。

深呼吸 多點同理心

根據AAA，感恩節預計約有470萬人搭飛機出遊，較2022年成長了6.6%，是2005年以來最新高點。

達拉斯德州 大學社會學教授斯卡格斯(Sheryl Skaggs)指出，搭飛機出遊時，多點同理心將會受益良多；出遊前先做好心理準備，記住這是特殊時期，別對哭泣的嬰兒提出抱怨，或為前面的人倒下椅子而爭吵。

出發前做好心理準備

致力於預防輕生的吉德基金會(The Jed Foundation)醫療總監埃里克森-施羅斯(Laura Erickson-Schroth)指出，很多原因會讓感恩節假期變得很困難，包括複雜的家庭情況、不切實際的期望和偏離日常生活習慣等；埃里克森-施羅斯建議，在到達目的地之前，多花時間關注自己的心理情況，並為可能發生的事做好心理準備。