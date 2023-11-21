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服Ozempic減肥暴瘦42磅 女星示警：別讓青少年使用

記者顏伶如／綜合報導
實境節目女星莎朗‧奧斯朋去年12月開始使用Ozempic，幾個月下來變得枯瘦憔悴，她提出用藥警告。（路透）
實境節目女星莎朗‧奧斯朋去年12月開始使用Ozempic，幾個月下來變得枯瘦憔悴，她提出用藥警告。（路透）

糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)成為熱門減肥藥物，但實境節目女星莎朗‧奧斯朋(Sharon Osbourne)日前接受直播節目「別廢話」(Cut The Crap)訪問時提出警告說，使用Ozempic減肥要小心「求仁得仁」。

莎朗‧奧斯朋說，去年12月開始使用Ozempic，幾個月下來減掉42磅，比預期瘦身目標還更瘦，但整個人變得枯瘦憔悴，照鏡子發現容貌變樣。她指出：「我變得太枯瘦，想增重一些都沒辦法，目前體重不到100磅，我不想要這樣。」

實境節目女星莎朗‧奧斯朋去年12月開始使用Ozempic，幾個月下來減重變得枯瘦...
實境節目女星莎朗‧奧斯朋去年12月開始使用Ozempic，幾個月下來減重變得枯瘦憔悴，她提出警告。（路透資料照）

71歲的女星莎朗‧奧斯朋聲稱，不介意別人如何評論外表，但看到鏡中的自己仍然耿耿於懷。她說，知道自己看起來已經過瘦，也明白這一切是自己造成的。

她說，知道自己變得太瘦，想要增重卻無法成功。她表示，目前體重不到100磅，當初減肥並不想要如此極端的結果，想要使用Ozempic減肥的民眾要小心求仁得仁。

她表示，去年12月開始使用Ozempic，持續使用了幾個月，停藥已有一陣子。

莎朗奧斯朋說：「我要提出的警告是，千萬別給青少年使用，藥物取得實在太容易。」

她分享自身經驗表示，使用Ozempic能夠大量減重，但很容易上癮，「這是非常危險的」。

她指出，已經瘦了42磅，但到現在仍無法停止體重掉落，「我真的不能再瘦下去了」。

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