「中國中東峰會」北京圖填補美權力真空

沙烏地阿拉伯等四個阿拉伯與伊斯蘭國家及巴勒斯坦 自治政府外長20日訪中，伊斯蘭合作組織秘書長塔哈也隨行。總部在卡達的半島電視台同日報導，稱這是「中國中東高峰會」，北京 正藉由填補美國遺留的權力真空，加強其國際角色。

卡達智庫杜哈研究院政治分析師弗拉伊哈特(Ibrahim Fraihat)說，對這波以哈衝突，華府一面倒站在以色列 那邊，已搬石頭砸自己的腳。而正因如此，美方已削弱其作為可靠第三方調停者角色。

弗拉伊哈特還說，中國政府則對扮演此一調停者角色非常感興趣。中方和以色列關係牢固，也擁有巴勒斯坦人的信任，又在國際社會舉足輕重，且是具否決權的聯合國安理會常任理事國。

美聯社20日亦報導，北京3月才居間成沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係，此一調解角色，過去均長期「保留」給美、俄這類重量級大國擔任。

有線電視新聞網(CNN)20日報導，美國是以色列盟邦，也是中東地區長久以來一個主要的權力掮客。而美中對這波衝突做法大相逕庭，尤其自10月以哈開戰以來，北京雖持續批評以色列的報復行動，卻未譴責巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，或在官方聲明點名哈瑪斯，引發以色列官員強烈反彈。

這波衝突也已給予中國可乘之機，提升其和阿拉伯世界一些國家間業已強固的關係，並將自己定位為一個致力爭取以巴「兩國方案」的關鍵聲音。