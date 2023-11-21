王毅會阿拉伯外長團 促以哈速停火

中國外交部長王毅(前排左四)20日在北京會見「阿拉伯和伊斯蘭國家外交部長」聯合代表團，北京在中東局勢的角色引起關注。(路透)

中國外交部長王毅20日在北京會見「阿拉伯和伊斯蘭國家外交部長」聯合代表團，就當前加薩 危機，王毅要求立即停火止戰，指以色列 應停止對加薩民眾的集體懲罰，並重申落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦 國。代表團成員、沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾(Faisal bin Farhan Al Saud)也稱，必須對加薩地區立即停火，呼籲國際社會聯手阻止以色列的軍事行動。

以色列駐中國大使潘綺瑞(Irit Ben-Abba) 20日回應，希望這次(多國外長)訪問不會發表任何有關停火的聲明，「現在不是時候」。她表示，以色列希望代表團討論哈瑪斯劫持人質，並呼籲立即無條件釋放他們；有關各方應共同討論，埃及在促進人道主義援助方面的作用。

為借助大國力量斡旋以哈衝突，「阿拉伯和伊斯蘭國家外交部長」代表團展開外訪，預計訪問聯合國安理會五個常任理事國，中國是第一站。路透等外電報導，該代表團除了停火及人道救援等訴求，也希望藉此向西方國家施壓，否決以色列針對巴勒斯坦的行動是出於自衛的理由。

代表團成員包括沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪、埃及外交部長舒克里、印尼外交部長蕾特諾、巴勒斯坦外長馬立基，以及伊斯蘭合作組織秘書長塔哈。代表團成員包括沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪、埃及外交部長舒克里、印尼外交部長蕾特諾、巴勒斯坦外長馬立基，以及伊斯蘭合作組織秘書長塔哈。

費薩爾呼籲國際社會聯手阻止以色列的軍事行動，立即停火並實施人道救援。讚賞中方推動加薩人道暫停的決議。

馬立基批評以色列，稱此行是為討論以色列人在加薩對巴勒斯坦人民所犯下的「野蠻」罪行。舒克里說，期待包括中國在內的大國發揮更強作用，制止針對加薩地區巴勒斯坦人的攻擊。

王毅與代表團會談時稱，代表團將中國視為「國際斡旋第一站」，顯示對中國的高度信任。中方願與阿拉伯、伊斯蘭國家共同努力，為盡快平息加薩戰火、緩解人道危機、釋放被扣押人員、推動巴勒斯坦問題得到解決。

針對加薩危機，王毅強調，停火非外交辭令，而是攸關加薩民眾生死存亡的關鍵；反對任何針對巴平民的強迫流離失所和強制遷移。他並稱，以巴衝突循環往復，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視，解決之道是落實「兩國方案」。他呼籲盡快召開更具規模的國際和會，並為此制定時間表和路線圖。