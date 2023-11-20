回鍋OpenAI？另起爐灶？ 阿特曼正在盤算

OpenAI前執行長阿特曼被解職後，傳可能回鍋，也可能另設公司。（路透）

人工智慧(AI )公司OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman) 17日被突襲式解職，不到一天時間，傳出由微軟 公司帶頭、OpenAI的投資 人正商議讓他回鍋。知情人士說，阿特曼正在考慮是要回到OpenAI，還是要自行另創新的AI公司，近期將決定動向；阿特曼心情五味雜陳，若復職希望促成治理結構有所變革。

ChatGPT去年11月問世即暴紅，38歲的阿特曼一夕成名，獲封ChatGPT之父，其執行長任內將OpenAI推向全球最重要AI公司之林；但他突被解職，不到幾小時總裁布羅克曼(Greg Brockman)隨即請辭，引發高層人事大海嘯。一群資深研究員同日也辭職，更大一波出走潮恐醞釀中。

微軟：支持他下一步行動

有消息傳出，阿特曼、布羅克曼和友人正與投資人商量另外成立新創公司。不料又傳出董事會和阿特曼正協商回鍋。科技巨擘微軟已投入130億美元，且持有49% OpenAI股份，在阿特曼被炒後簡短回覆說，將堅持和OpenAI的合作關係。據報導，微軟帶頭施壓董事會找回阿特曼，微軟執行長納德拉已持續和阿特曼保持聯繫，承諾會支持他下一步行動。

不少投資人亦表達支持阿特曼復職，若他另起爐灶也有意注資。

阿特曼突然被拉下台，讓OpenAI的投資人、員工及客戶大感震撼，包括微軟等大股東都是在消息宣布前幾分鐘才被告知，員工則是在官方部落格宣布後才知道，顯示阿特曼與董事會之間的嫌隙之深。OpenAI向來秉持非營利的治理原則，不讓資金插手治理，但阿特曼上周曾說，大股東對公司治理毫無發言權很荒謬。

OpenAI不像一般公司，董事會任務並非最大化股東價值，其中沒任何人持有OpenAI股份。有消息指稱，OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)是這次逼宮的關鍵人物。

另一位知情人士則說，阿特曼曾單獨討論創辦一家新的AI公司，並聘請前OpenAI員工，包括幾名不滿他「被下台」而辭職的員工；預料他很快就會做出決定。與此同時，OpenAI大量高階研究人員辭職，若干企業客戶正尋找其他廠商，與創投家的高風險融資正處於危險邊緣。

這是OpenAI在2015年創立以來所經歷的理想與現實最激烈衝突。OpenAI採非營利經營，但為了吸引資金與人才，設立營利單位，在阿特曼的帶領下成為罕見的商業成功故事，卻也引發一些董事對商業產品快速擴張感到不安，認為違反OpenAI要開發安全AI的最初宗旨。