我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

回鍋OpenAI？另起爐灶？ 阿特曼正在盤算

編譯陳律安、盧思綸／綜合報導
OpenAI前執行長阿特曼被解職後，傳可能回鍋，也可能另設公司。（路透）
OpenAI前執行長阿特曼被解職後，傳可能回鍋，也可能另設公司。（路透）

人工智慧(AI)公司OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman) 17日被突襲式解職，不到一天時間，傳出由微軟公司帶頭、OpenAI的投資人正商議讓他回鍋。知情人士說，阿特曼正在考慮是要回到OpenAI，還是要自行另創新的AI公司，近期將決定動向；阿特曼心情五味雜陳，若復職希望促成治理結構有所變革。

ChatGPT去年11月問世即暴紅，38歲的阿特曼一夕成名，獲封ChatGPT之父，其執行長任內將OpenAI推向全球最重要AI公司之林；但他突被解職，不到幾小時總裁布羅克曼(Greg Brockman)隨即請辭，引發高層人事大海嘯。一群資深研究員同日也辭職，更大一波出走潮恐醞釀中。

微軟：支持他下一步行動

有消息傳出，阿特曼、布羅克曼和友人正與投資人商量另外成立新創公司。不料又傳出董事會和阿特曼正協商回鍋。科技巨擘微軟已投入130億美元，且持有49% OpenAI股份，在阿特曼被炒後簡短回覆說，將堅持和OpenAI的合作關係。據報導，微軟帶頭施壓董事會找回阿特曼，微軟執行長納德拉已持續和阿特曼保持聯繫，承諾會支持他下一步行動。

不少投資人亦表達支持阿特曼復職，若他另起爐灶也有意注資。

阿特曼突然被拉下台，讓OpenAI的投資人、員工及客戶大感震撼，包括微軟等大股東都是在消息宣布前幾分鐘才被告知，員工則是在官方部落格宣布後才知道，顯示阿特曼與董事會之間的嫌隙之深。OpenAI向來秉持非營利的治理原則，不讓資金插手治理，但阿特曼上周曾說，大股東對公司治理毫無發言權很荒謬。

OpenAI不像一般公司，董事會任務並非最大化股東價值，其中沒任何人持有OpenAI股份。有消息指稱，OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)是這次逼宮的關鍵人物。

另一位知情人士則說，阿特曼曾單獨討論創辦一家新的AI公司，並聘請前OpenAI員工，包括幾名不滿他「被下台」而辭職的員工；預料他很快就會做出決定。與此同時，OpenAI大量高階研究人員辭職，若干企業客戶正尋找其他廠商，與創投家的高風險融資正處於危險邊緣。

這是OpenAI在2015年創立以來所經歷的理想與現實最激烈衝突。OpenAI採非營利經營，但為了吸引資金與人才，設立營利單位，在阿特曼的帶領下成為罕見的商業成功故事，卻也引發一些董事對商業產品快速擴張感到不安，認為違反OpenAI要開發安全AI的最初宗旨。

AI 微軟 投資

上一則

資源枯竭無力收容 庇護城擬「送車票」請無證客離開

下一則

NBC民調：拜登年輕選票輸川普4% 以哈衝突處理、APEC表現挨批

延伸閱讀

奧特曼佩戴訪客證重返OpenAI 傳最快周日復職

奧特曼佩戴訪客證重返OpenAI 傳最快周日復職
阿特曼8歲就會寫程式、新創經驗豐富 還是「生存主義者」

阿特曼8歲就會寫程式、新創經驗豐富 還是「生存主義者」
阿特曼曾稱OpenAI吞噬就業機會 沒料到自己成首批失業者

阿特曼曾稱OpenAI吞噬就業機會 沒料到自己成首批失業者
OpenAI公告炒阿特曼 大股東微軟前1分鐘才獲知

OpenAI公告炒阿特曼 大股東微軟前1分鐘才獲知

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？