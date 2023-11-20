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資源枯竭無力收容 庇護城擬「送車票」請無證客離開

編譯潘勛／綜合19日電
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。（美聯社）
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。（美聯社）

一批批的無證移民被送到民主黨主政的大城市後，丹佛、紐約等城因為資源枯竭，目前正提議購買巴士票，把這些無證移民轉送到其他內陸城市，希望幫移民進一步找到最後歸宿，也舒解市方的資源困窘。

美聯社19日報導，例如丹佛市，市府數據指出，自2022年11月有2萬7000名無證移民是抵達美墨邊界後轉來的，市方提供兩個選項供他們自擇：住進臨時收容中心或者坐巴士到其他城市；其中近半數移民選擇搭巴士、火車或飛機到其他城市。

紐約及伊利諾兩州也用納稅人的錢買車票等，把移民送往內陸其他州；這些移民等候申請庇護官司出結果，經常耗時多年，需要住所、食物及醫療濟助。

共和黨籍的德州、佛州州長包租巴士、飛機，把無證客大舉送到民主黨主政城市，遭批評人士斥為政治噱頭。但過了一年多，一些收容那些移民的城市資源漸告枯竭，也急著把人送往下一個地點。

9月30日止的上個會計年度，由全球而來、非法跨越美墨邊境的移民已超過200萬人，數量之高為史上第二。紐約「移民研究中心」(Center for Migration Studies)主任羅素(Mario Russell)表示，太多移民住在收容中心或街頭，下個階段的挑戰便是把他們送給他們的親友，或送去法院等候案件出結果；感覺起來像沒什麼準備、沒事先構想好，就扔給內陸城市去傷腦筋。

光是丹佛市便花了至少430萬元市府資金，把移民送往其他城市，釋出收容中心床位，等候其他新來移民，但增加負擔給其他早為移民大傷腦筋城市如紐約、芝加哥

芝加哥市府主秘瑪麗‧克里諾克(Mary Krinock)指出，芝加哥天主教大主教區慈善會便動用州方資金，幫忙2500多名移民買交通工具的票，送他們到其他有親友或贊助人的地方。

民主黨主政城市表示，他們只幫願意移動到別地的移民買票，並沒脅迫人離開。丹佛市人道服務主任尤文(Jon Ewing)表示，這些人都是被迫無奈的來此尋找庇護及協助，市方不打算叫他們離開，但同時必須明白告訴他們，市府能做的就只這麼多。

移民 民主黨 芝加哥

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