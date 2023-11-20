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炒掉阿特曼…馬斯克：OpenAI應公開原因

編譯廖振堯／綜合19日電
馬斯克。(美聯社)
馬斯克。(美聯社)

OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)無預警在17日遭解職後，外界臆測他與公司、董事會之間的糾葛。而OpenAI高層先前已出現經營及研發方向的分歧，曾任OpenAI董事的馬斯克(Elon Musk)更表示應公開阿特曼下台的原因為何。

商業內幕(Business Insider)報導，馬斯克身為OpenAI聯合創始人之一，也曾是董事，但因與特斯拉有利益衝突而於2018年離開，他後來透露開始擔心OpenAI可能對社會產生的影響。

與馬斯克一同創辦PayPal、Yammer前執行長賽克斯(David Sacks)20日在X平台表示，阿特曼應該恢復職位、董事會應該由參與其中的創始人和投資者取代、馬斯克更應按照當時投入第一筆4000萬元的資金而獲得股份。

馬斯克在下方回文寫道：鑑於先進人工智慧(AI)的風險和力量，OpenAI董事會應該告知大眾為什麼會認為他們必須採取如此嚴厲的行動。

阿特曼下台的可能原因之一是公司領導層之間因AI帶給人類的危險而日益緊張。雖然阿特曼曾談到AI「潛在可怕的危險」以及迫切監管的需要，但他仍一直積極尋求資金來擴大開發，在AI競賽中保持領先地位；而其他幾位董事會成員則呼籲OpenAI採取更多措施來減緩對人類的威脅。

如OpenAI另位共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)便以AI對社會構成的威脅為重，他更傾向謹慎行事，據稱在公司內部設立一個「超校準」(Super Alignment)團隊，以確保未來版本的GPT-4(ChatGPT的核心技術)不會對人類造成傷害；他也在這次逼宮阿特曼的行動中發揮了作用。

但阿特曼突然下台的影響巨大，OpenAI已有多名高階主管、資深研究人員辭職以示抗議，現在也有許多員工、投資人呼籲讓阿特曼回歸。

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