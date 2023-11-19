藍白合再卡關 柯文哲盼再協商 朱立倫回隨時Ready

國民黨和民眾黨雙方對民調誤差認知歧異，國民黨主席朱立倫18日強調，從來沒有所謂的讓6個百分點。(記者陳煜彬／攝影)

「藍白合」18日再卡關，民眾黨總統參選人柯文哲 表示，為了促成在野整合，國民黨 要求讓3個百分點可以，但要讓6個百分點太強人所難，但柯強調藍白合還沒有破局，希望能盡快再度協商。

國民黨主席朱立倫說，從來沒有所謂讓6%或讓百分之幾，他仍不放棄藍白合，已向柯傳達，門隨時敞開；國民黨總統參選人侯友宜 則喊話柯，共同攜手往前走。國民黨設下最後期限是本周三(台北時間22日)，中常會核備侯友宜的副手搭檔之前。

民調評估 藍白認知有差距

柯文哲18日在記者會中表示，國民黨要他讓6個百分點等同棄械投降，無法跟支持者交代，如果侯友宜要被讓6個百分點才能贏，就算贏了他也無法贏得大選，因為民進黨總統參選人賴清德連0.0001個百分點都不會讓。但柯文哲說，在野整合還是必要的，還是希望呼應人民期待，找出最強組合，和國民黨協商，24日參選登記截止前，什麼事情都有可能。

朱立倫表示，他已向民眾黨朋友表達，也向柯文哲轉達，「我隨時Ready」，能達到六成民眾期待最重要，為了台灣人民，為了大我，再辛苦都得努力到底。

侯友宜替柯文哲緩頰，稱柯承受黨很多不一樣的聲音，尤其柯的家人有不一樣看法，更應站在柯的立場替柯包容。但侯提到這次的民調專家會爭議表示，15日協商簽名時，柯有跟幕僚討論，幕僚大部分時間都有見證，相信柯對協議一定有認同才會簽名。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則代表前總統馬英九表達，藍白好不容易走到這一步，要政權輪替、保衛台海，希望雙方主事者盡速針對雙方有歧異的部分完成整合。