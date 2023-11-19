趙美心轟佛州通過禁中國人買房法案：不能讓歷史重演
首屆全美亞太裔民選官員峰會，18日在舊金山舉行。聯邦眾議員趙美心、劉雲平等參加。趙美心發言砲轟佛州通過法案，禁止非美國公民或永久居民、且戶籍在中國的人，在美國擁有或購買任何房產。她說，不能讓歷史重演，必須大聲反對，強力還擊。
獲得艾美獎電視新聞主持人的華裔知名主播Dion Lim主持活動，華裔代理勞工部長蘇維思發來祝賀視頻。亞太裔聯盟(API Coalition)，全美公民領袖組織(Civic Leadership USA)聯合舉辦峰會。
趙美心說，當她在上世紀80年代首次當選市議員時，能成為亞裔官員的人非常少。如今可看到北卡、喬治亞州、德州和內華達州都有民選亞裔領導人。從市議員到州議員，再到聯邦官員，亞裔增長速度驚人。類似的峰會至關重要，「因為亞裔社區被忽視了。當美國歷史上最具歧視性的法律之一的排華法案於1882年通過時，沒有人為我們說話。二戰期間，當日裔被關押時，也沒有人在民選辦公室發聲。現在情況大不相同了。很自豪地告訴大家，有21個聯邦眾議員，為有史以來最多」。
趙美心說，經過三年持續戰鬥，國會通過分仇恨亞裔法案，並簽署為法律。因為民選官員的努力，得以與種族主義鬥爭。許多中國科學家和研究人員，被前總統川普發起的「中國行動計畫」(China Initiative)行動不公平地盯上，生活被毀。經過民選官員的抗爭，計畫終止。美國在晶片法案和科技法案中加入相關條款，確保提高國家競爭力不會以犧牲亞裔的公民權利為代價。「因為中美關係緊張，有些人試圖通過外國人土地法，規定華裔不能購買土地」。
她表示，上次發生這種情況在20世紀初。當時日裔、華裔、韓裔和南亞裔美國人都不能購買土地。而現在，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署法律規定，中國公民不能在軍事管轄區內購買土地。「我們不能讓歷史重演，必須大聲反對，強力反擊。德州有類似法案，因為華裔遊行集會，給社區和立法者電話，法案從未成形」。
加州財務長馬世雲、馬里蘭州眾議員Kriselda Valderrama、舊金山市長布里德等參加活動。亞太裔聯盟主席Albert Wang、華裔社區領袖尹集成(C. C. Yin)等獲頒終身慈善家獎。
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