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趙美心轟佛州通過禁中國人買房法案：不能讓歷史重演

記者劉先進 ／舊金山報導
聯邦眾議員趙美心發言砲轟佛州通過法案禁止非美國公民或永久居民、且戶籍在中國的人，在美國擁有或購買任何房產。（記者劉先進／攝影）
聯邦眾議員趙美心發言砲轟佛州通過法案禁止非美國公民或永久居民、且戶籍在中國的人，在美國擁有或購買任何房產。（記者劉先進／攝影）

首屆全美亞太裔民選官員峰會，18日在舊金山舉行。聯邦眾議員趙美心、劉雲平等參加。趙美心發言砲轟佛州通過法案，禁止非美國公民或永久居民、且戶籍在中國的人，在美國擁有或購買任何房產。她說，不能讓歷史重演，必須大聲反對，強力還擊。

獲得艾美獎電視新聞主持人的華裔知名主播Dion Lim主持活動，華裔代理勞工部長蘇維思發來祝賀視頻。亞太裔聯盟(API Coalition)，全美公民領袖組織(Civic Leadership USA)聯合舉辦峰會。

首屆全美亞太裔民選官員峰會，18日在舊金山舉行。（記者劉先進／攝影）
首屆全美亞太裔民選官員峰會，18日在舊金山舉行。（記者劉先進／攝影）

趙美心說，當她在上世紀80年代首次當選市議員時，能成為亞裔官員的人非常少。如今可看到北卡、喬治亞州、德州和內華達州都有民選亞裔領導人。從市議員到州議員，再到聯邦官員，亞裔增長速度驚人。類似的峰會至關重要，「因為亞裔社區被忽視了。當美國歷史上最具歧視性的法律之一的排華法案於1882年通過時，沒有人為我們說話。二戰期間，當日裔被關押時，也沒有人在民選辦公室發聲。現在情況大不相同了。很自豪地告訴大家，有21個聯邦眾議員，為有史以來最多」。

趙美心說，經過三年持續戰鬥，國會通過分仇恨亞裔法案，並簽署為法律。因為民選官員的努力，得以與種族主義鬥爭。許多中國科學家和研究人員，被前總統川普發起的「中國行動計畫」(China Initiative)行動不公平地盯上，生活被毀。經過民選官員的抗爭，計畫終止。美國在晶片法案和科技法案中加入相關條款，確保提高國家競爭力不會以犧牲亞裔的公民權利為代價。「因為中美關係緊張，有些人試圖通過外國人土地法，規定華裔不能購買土地」。

聯邦眾議員劉雲平也參加活動。（記者劉先進／攝影）
聯邦眾議員劉雲平也參加活動。（記者劉先進／攝影）

她表示，上次發生這種情況在20世紀初。當時日裔、華裔、韓裔和南亞裔美國人都不能購買土地。而現在，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署法律規定，中國公民不能在軍事管轄區內購買土地。「我們不能讓歷史重演，必須大聲反對，強力反擊。德州有類似法案，因為華裔遊行集會，給社區和立法者電話，法案從未成形」。

加州財務長馬世雲、馬里蘭州眾議員Kriselda Valderrama、舊金山市長布里德等參加活動。亞太裔聯盟主席Albert Wang、華裔社區領袖尹集成(C. C. Yin)等獲頒終身慈善家獎。

亞太裔聯盟主席李建(右)和加州財務長馬世雲(左)出席首屆全美亞太裔民選官員峰會。...
亞太裔聯盟主席李建(右)和加州財務長馬世雲(左)出席首屆全美亞太裔民選官員峰會。（記者劉先進／攝影）

亞裔 華裔 趙美心

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