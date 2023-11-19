遣返無證客…川普第二任「雄心」 承諾盟友擴大行政權

前總統川普擬在第二任期大刀闊斧改革聯邦政府，可能以前所未見的激烈方式，擴大行政單位的權力，包括大規模拘留與遣返無證客等。圖為他11月11日在新罕布夏州造勢。(路透)

前總統川普 角逐第二個白宮 任期之際，向盟友承諾將大刀闊斧改革聯邦政府，可能以前所未見的激烈方式，擴大行政單位的權力，包括大規模拘留與遣返無證客、整肅聯邦雇員、濫用聯邦執法權以對抗政敵等。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普及其盟友籌畫的擴權大計，必會招致一系列法律及政治挑戰。

川普正攜手外部團體起草行政命令，應對可能面臨的憲法官司並尋找規避辦法，好讓川普在重新掌權首日就能施行部分政策。

華府保守派智庫「傳統基金會」(The Heritage Foundation)旗下右翼聯盟「2025專案」(Project 2025)已號召許多團體「為有效的保守派政府鋪路」，畫出川普第二任期的明確法律與政策地圖，其中部分議題近期已招致川普競選團隊反彈，稱這些團體或個人都不代表川普或他的競選團隊。

儘管如此，川普的議程仍可從諸多影片及競選團隊新聞稿中窺探端倪。

川普的競選團隊近期聘雇聚焦政策的策士，協助制訂政策議題，並考慮各保守派團體的提案，以期在川普當選第一天簽署行政命令，範疇擴及強硬處置移民、取消政府對公務員的保障等。

利用司法部報復

川普計畫擴大白宮管控司法部的權利，他曾表示將利用司法部作為報復政敵的工具。

他6月在佛州一場活動中表示：「我將任命真正的特別檢察官，起訴或追究美國史上最貪腐總統拜登的責任，以及整個拜登犯罪家庭。」

重新分類公務員

川普打算重新分類數千名公務員，擬將這些捧鐵飯碗者改為「自由雇佣制」(at-will employment)，這樣便能更容易解雇這些人。

強硬的移民政策

川普若回鍋白宮，將實行廣泛且嚴厲的移民政策，限制合法與非法移民 。

消息人士透露，相關計畫包括逮捕已入境美國的無證客，集中拘留後驅逐出境。

全面的內政議題

川普將在執法、貿易和社會安全網等政策方面，全面改變國人生活，包括允許警察攔查搜身，並在犯罪率高的城市部署更多警力。

經濟方面，川普將採納激進的貿易政策，對所有進口商品全面加徵關稅，尤其是中國貨。