我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

遣返無證客…川普第二任「雄心」 承諾盟友擴大行政權

編譯陳韻涵／綜合18日電
前總統川普擬在第二任期大刀闊斧改革聯邦政府，可能以前所未見的激烈方式，擴大行政單位的權力，包括大規模拘留與遣返無證客等。圖為他11月11日在新罕布夏州造勢。(路透)
前總統川普擬在第二任期大刀闊斧改革聯邦政府，可能以前所未見的激烈方式，擴大行政單位的權力，包括大規模拘留與遣返無證客等。圖為他11月11日在新罕布夏州造勢。(路透)

前總統川普角逐第二個白宮任期之際，向盟友承諾將大刀闊斧改革聯邦政府，可能以前所未見的激烈方式，擴大行政單位的權力，包括大規模拘留與遣返無證客、整肅聯邦雇員、濫用聯邦執法權以對抗政敵等。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普及其盟友籌畫的擴權大計，必會招致一系列法律及政治挑戰。

川普正攜手外部團體起草行政命令，應對可能面臨的憲法官司並尋找規避辦法，好讓川普在重新掌權首日就能施行部分政策。 

華府保守派智庫「傳統基金會」(The Heritage Foundation)旗下右翼聯盟「2025專案」(Project 2025)已號召許多團體「為有效的保守派政府鋪路」，畫出川普第二任期的明確法律與政策地圖，其中部分議題近期已招致川普競選團隊反彈，稱這些團體或個人都不代表川普或他的競選團隊。 

儘管如此，川普的議程仍可從諸多影片及競選團隊新聞稿中窺探端倪。 

川普的競選團隊近期聘雇聚焦政策的策士，協助制訂政策議題，並考慮各保守派團體的提案，以期在川普當選第一天簽署行政命令，範疇擴及強硬處置移民、取消政府對公務員的保障等。

利用司法部報復

川普計畫擴大白宮管控司法部的權利，他曾表示將利用司法部作為報復政敵的工具。

他6月在佛州一場活動中表示：「我將任命真正的特別檢察官，起訴或追究美國史上最貪腐總統拜登的責任，以及整個拜登犯罪家庭。」

重新分類公務員

川普打算重新分類數千名公務員，擬將這些捧鐵飯碗者改為「自由雇佣制」(at-will employment)，這樣便能更容易解雇這些人。

強硬的移民政策

川普若回鍋白宮，將實行廣泛且嚴厲的移民政策，限制合法與非法移民

消息人士透露，相關計畫包括逮捕已入境美國的無證客，集中拘留後驅逐出境。

全面的內政議題

川普將在執法、貿易和社會安全網等政策方面，全面改變國人生活，包括允許警察攔查搜身，並在犯罪率高的城市部署更多警力。

經濟方面，川普將採納激進的貿易政策，對所有進口商品全面加徵關稅，尤其是中國貨。

川普 非法移民 白宮

上一則

最可能對手 拜登團隊加強攻擊川普力道 反擊「害蟲」說

下一則

阿特曼曾稱OpenAI吞噬就業機會 沒料到自己成首批失業者

延伸閱讀

拜登：加薩和西岸應在巴勒斯坦權力機構下重新統一

拜登：加薩和西岸應在巴勒斯坦權力機構下重新統一
科羅拉多法官認川普涉入國會暴動 但不撤參選資格

科羅拉多法官認川普涉入國會暴動 但不撤參選資格
拜登與卡達國王通話 稱當務之急是讓哈瑪斯放人

拜登與卡達國王通話 稱當務之急是讓哈瑪斯放人
川普家族事業 傳由未成年么兒接掌

川普家族事業 傳由未成年么兒接掌

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足